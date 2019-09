Ploegbaas valt van flatgebouw nadat betonplaat kantelt: zaakvoerder van Portugees bouwbedrijf riskeert geldboete Siebe De Voogt

18 september 2019

Oostende De zaakvoerder van een Portugees bouwbedrijf riskeert in de Brugse rechtbank een geldboete van 9.600 euro voor een zwaar arbeidsongeval dat vorig jaar plaatsvond langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Zijn ploegbaas viel van een flatgebouw, nadat hij z'n evenwicht verloor door een gekantelde betonplaat. De man ontsnapte aan de dood en is intussen weer aan het werk.

Het zware arbeidsongeval vond op 21 maart vorig jaar plaats. Langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende werd op dat moment een appartementsgebouw opgetrokken. De werken zaten in de laatste fase, toen het fout liep. “De ploegbaas van een Portugese firma stond op 20 meter hoogte om een betonplaat naar zijn plaats te begeleiden”, vertelde de arbeidsauditeur. “Plots kantelde de plaat. Het slachtoffer, een 42-jarige Portugees, werd door de klap weggekatapulteerd en belandde lager op het dakterras van een aanpalende woning.” De man ontsnapte aan de dood. Hij liep kneuzingen op aan z’n schouder en borstkas, een longcontusie en een diepe vleeswonde.

Een deskundige van het arbeidsauditoraat stelde vast dat er op de werf te weinig toezicht was uitgevoerd op de werken. Er zouden onder meer te weinig stuttingen aanwezig geweest zijn. De Portugese werkgever van het slachtoffer, een 51-jarige man uit Nieuwpoort, was als onderaannemer verantwoordelijk voor het welzijn op de werf en moest zich woensdagmorgen voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Het arbeidsauditoraat vorderde voor hem een geldboete van 9.600 euro. De advocaat van de man vroeg de rechter om die boete te milderen. “De oorzaak van het ongeval lag volgens ons niet bij het onvoldoende stutten”, pleitte meester Dennis Tavernier. “Mijn cliënt denkt dat de mortel te koud was en daardoor voor onstabiliteit zorgde. Hij had nooit eerder een incident. Het slachtoffer is gelukkig weer aan de beterhand en werkt opnieuw voor hem.” Uitspraak op 16 oktober.