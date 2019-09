Platenzaak Compact Center strikt Australisch toptalent Hamish Anderson voor exclusieve akoestische sessie Timmy Van Assche

12 september 2019

17u10 0 Oostende Yves Deckmyn van platenzaak Compact Center weet een straffe naam te strikken voor een nieuwe ‘in-store’ muzieksessie. Hamish Anderson komt op dinsdag 1 oktober om 18 uur naar de shop in de Vindictivelaan 10. Het akoestische optreden is gratis.

Piv Huvluv, The Van Jets, The Delta Saints, Seth Walker, The Marcus King Band en Samantha Martin brachten eerder al een bezoek aan de enige platenzaak van Oostende. Intussen hebben al deze namen al een mooi parcours achter de rug. Marcus King staat bijvoorbeeld op het festival Crossroads van Eric Clapton. Met Hamish Anderson komt weer een leuke naam naar de stad. De 27-jarige Australiër verruilde vijf jaar geleden Down Under voor Los Angeles en wist in geen tijd straffe bandleden te strikken, zoals de drummer van Gary Clark Jr., de saxofonist van Los Lobos en de toetsenist van Jonathan Wilson. Jim Scott, die toch al zeven Grammy’s heeft gewonnen en eerder samenwerkte met Tom Petty, Wilco en Ryan Bingham, is zijn producer. “Ik ben helemaal weg van Hamish”, vertelt Yves. “Hij is geen ‘one trick pony’, maar kan werkelijk alle stijlen aan: van klassevolle ballads met een knipoog naar John Mayer tot fuzzy, schrapende rock. Liefhebbers zullen ook met plezier bluesmuziek herkennen. Kortom: hij is een echt toptalent. Zijn EP en twee full albums gaan ook zoetjes over de toonbank. De laatste jaren is er een hele sterke Australische muziekscene naar de voorgrond getreden, denk maar aan Angus & Julia Stone of The Teskey Brothers.” In Compact Center speelt Hamish Anderson een akoestische sessie om 18 uur. De toegang is gratis, maar vooraf moet je een kaartje reserveren. Dat kan via 059/80.56.49 of een bezoek aan de shop. Diezelfde avond speelt Anderson met zijn volledige band in muziekclub De Zwerver in Leffinge om 21 uur. Tickets hiervoor zijn ook in de winkel te koop en kosten 8 euro.