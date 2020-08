Platenzaak Compact Center in de kijker tijdens aangepaste editie van internationale Record Store Day Timmy Van Assche

21 augustus 2020

11u42 2 Oostende Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus staat wereldwijd Record Store Day in de agenda van talloze muziekliefhebbers. In tegenstelling tot de voorbije jaren, wordt het door het coronavirus een aangepaste editie verspreid over meerdere dagen. “Geen nood, het aanbod aan exclusieve LP’s blijft erg ruim”, stelt zaakvoerder Yves Deckmyn gerust.

Onafhankelijke platenzaken in de kijker zetten en het brede publiek met deze winkels laten kennismaken dankzij exclusieve releases op vinyl. Dat is al zowat tien jaar de opzet van Record Store Day. Ook de Oostendse platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan 10 doet weer aan het concept mee. Normaal staan de liefhebbers van het betere vinyl te drummen om hun handen te leggen op de ene exclusieve plaatje, maar dat zal dit keer anders zijn. “Record Store Day was eerst gepland voor april, maar kon door de lockdown logischerwijs niet doorgaan”, zegt zaakvoerder Yves. “Daarop werd beslist dat RSD over verschillende data werd verspreid. In juni was er al een opwarmertje met enkel nationale releases. Het grote internationale werk wordt op 29 en 30 augustus op de wereld losgelaten. Om de veiligheid te garanderen, moeten we wel enkele maatregelen treffen. Zo zijn maar vijf klanten per keer toegelaten. Net daarom is er op zondag een extra openingsdag, om het volk te kunnen spreiden. Geloof me vrij, het aanbod exclusieve releases is ruim voldoende om én op zaterdag én op zondag het grote publiek te kunnen bekoren.”

Welke platen vallen er te scoren? Een massa ‘limited edition’ singles, lp’s, ‘picture discs’ en andere collector’s items die uitsluitend in onafhankelijke platenzaken te koop zijn. Daarbij horen gelimiteerde oplages van Bastille, David Bowie, The Cure, Miles Davis & Bill Evans, Golden Earring, Gorillaz, Elton John, Judas Priest, Bob Marley, Paul McCartney, Morrissey, Murder Capital, Charlie Parker, Pogues, Robyn en U2. Compact Center is uitzonderlijk doorlopend open van 9 tot 19.30 uur op zaterdag en van 10 tot 18 uur op zondag. “Het is al van 1992 dat we, buiten de kerstperiode, nog eens op zondag geopend zijn”, besluit Yves met een kwinkslag. Op de website www.recordstoreday.nl vind je meer info over het evenement. Compact Center contacteren kan via 059/80.56.49.