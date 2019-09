Plannen woontoren naast Melinda ingetrokken na protest omwonenden Leen Belpaeme

10 september 2019

13u32 2 Oostende De bewoners van residentie Melinda protesteerden begin juni tegen de vergunning die de stad Oostende heeft afgeleverd voor de bouw van een woontoren van 11 verdiepingen aan de Zinnialaan, vlak naast de Melinda. Een vijftigtal eigenaars dienden bij de Deputatie beroep in tegen de omgevingsvergunning die de stad Oostende had afgeleverd. Ondertussen werd de vergunningsaanvraag ingetrokken.

De plannen voor een nieuw appartementsgebouw op het Hazegras zorgde al even voor ongerustheid. Het gebouw zou 46 meter hoog worden, iets lager dan de Melinda. “De bewoners van de residentie dreigden hierdoor hun onbelemmerd uitzicht op het Maria Hendrikapark te verliezen en aanzienlijke schaduwhinder te lijden. Merkwaardig genoeg vond de stad Oostende het niet nodig om een openbaar onderzoek te organiseren zodat de omwonenden plots voor een voldongen feit werden gesteld”, licht advocaat Veerle Vermeire toe. Er rees dan ook onmiddellijk protest onder de bewoners van de residentie Melinda die zich organiseerden om de vergunning aan te vechten.

“Een vijftigtal eigenaars dienden bij de Deputatie beroep in tegen de omgevingsvergunning die de stad Oostende had afgeleverd aan een architect uit Aalst. De Deputatie zou op 10 september een hoorzitting over dit beroep houden. De Provinciale Omgevingsambtenaar, die over het beroep van de bewoners een advies aan de Deputatie diende af te leveren, heeft de omgevingsvergunning van de stad Oostende volledig afgebroken. In tegenstelling tot wat Schepen Kurt Claeys beweerde, was de vergunning op verschillende punten flagrant in strijd met de voorschriften van het RUP ‘Hazegras’. Het meest opvallende was dat het nieuwbouwproject véél hoger was dan wat dit RUP toelaat. De stad Oostende schendt dus niet enkel de bepalingen van haar eigen RUP. Zij paste daarenboven de vereenvoudigde procedure voor de vergunningsaanvraag toe, dus zonder een openbaar onderzoek te organiseren, terwijl dit onmogelijk is indien er van een RUP wordt afgeweken”, zegt Vermeire.

Daags voor de geplande hoorzitting heeft de aanvrager echter aan de Deputatie meegedeeld dat de vergunningsaanvraag wordt ingetrokken. “De manier waarop de stad Oostende haar eigen RUP zomaar terzijde heeft geschoven, en zonder openbaar onderzoek een omgevingsvergunning heeft afgeleverd doet ernstige vragen rijzen waarom de stad Oostende de vergunningsaanvrager met zoveel gunsten heeft willen bejegenen”, zegt de advocaat van de bewoners nog.

Schepen Kurt Claeys gaat niet in op het concrete dossier. “De bouwheer heeft de aanvraag tot vergunning ingetrokken. Er is momenteel dus geen dossier meer. Normaal gezien was er een hoorzitting gepland waarop we konden verduidelijken hoe wij de procedure gevoerd hebben maar die gaat nu dus niet meer door. Het is nu gemakkelijk om beschuldigingen te uiten.”

Meer over Oostende

politiek

RUP

Deputatie