Pijnlijk ongeluk voor Charlotte Verkeyn (N-VA): schepen verzwikt enkel na val van deelstep Timmy Van Assche

31 augustus 2019

13u45 0 Oostende Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) verscheen tijdens de opening van de streekproductenmarkt met krukken en een enkel in het gips. De reden: een stevige tuimelpartij van een deelstep.

Haast en spoed is zelden goed. Dat zal Verkeyn nu - meer dan ooit - geweten hebben. “Ach, het is een ongeluk door mijn eigen ‘lompigheid’”, zucht de schepen. “Ik probeer altijd overal op tijd te zijn en vrijdagavond heb ik me serieus moeten haasten. Maar op de zeedijk liep het fout. Ik bleef met de step steken op een verhoogje en verloor mijn evenwicht. In plaats van de remmen, zet ik mijn linkervoet en draai ik in alle verwarring aan de gashendel. Ik droeg bovendien hakken en bleef haperen. Resultaat: een ‘getoucheerde’ enkel, een pijnlijke rechterhand en een rechterbovenbeen dat volledig blauw uitslaat.” Verkeyn moet nu een weekje in het gips. “Kijk, een stom voorval door mijn eigen schuld. Ik beschouw de deelsteps nog altijd als een positief en handig vervoersmiddel, maar net als pakweg met de fiets moet je voorzichtig zijn.” De deelsteps werden in Oostende geïntroduceerd door schepen Björn Anseeuw, partijgenoot van Verkeyn.

Meer over Charlotte Verkeyn

politiek