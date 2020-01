Pientere Philip Keters mag zich eeuweling noemen: “Dankzij kaarten en bridgen een prima geheugen” Timmy Van Assche

27 januari 2020

17u57 0 Oostende Philip Keters vierde in het rusthuis Sint-Monica samen met familie zijn honderdste verjaardag. Het was meteen ook de verjaardag van zijn huwelijk met Noëlla Stevelinck, die vorig jaar op 96-jarige leeftijd overleden. In 2017 vierden ze nog hun 75-jarig albasten huwelijk.

Philip is geboren en getogen in de wijken Stene-Konterdam en liep school in VTI Oostende en studeerde af als werktuigkundige. Eind 1939 maakt hij kennis met Noëlla Stevelinck uit Middelkerke, de jongste dochter uit een gezin van zestien kinderen. Na zijn huwelijk nam het jonge paar hun intrek in de Antoine Van Coilliestraat in Middelkerke. Hun twee kinderen, Georges en Noël, werden er geboren. Later verhuisden ze als huisbewaarder naar de Villa Alma op de Zeedijk, tegenover het tractiestation in Middelkerke, en bleven er wonen tot in 1963. De villa is vandaag residentie Miami Beach. Het gezin verhuisde naar Oostende, maar bleef Middelkerke trouw. Zoon Georges speelde bijvoorbeeld jarenlang bij Gold Star Middelkerke, Philip kwam er tot vorig jaar wekelijks bridgen.

Krijgsgevangene

“Het leven van Philip zal evenwel altijd getekend blijven door zijn gedwongen verblijf in Duitse gevangenkampen”, vertelt zoon Georges. “Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij op 12 mei 1940 opgepakt als krijgsgevangene en verbleef in Stalag XVII C en Stalag XVII B, twee Duitse krijgsgevangenkampen nabij Krems in Oostenrijk. Hij kon in de loop van 1941 terug naar huis. Een jaar later, op 25 januari 1942 - op zijn verjaardag - trad hij in het huwelijk in Middelkerke.” Met Noëlla kreeg Philip twee kinderen, vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Als draaier-werktuigkundige bouwde hij een mooie loopbaan uit bij de Luchtmacht in Koksijde en ging als adjudant-werktuigkundige Centrum Luchtmacht Geneeskunde in Evere met pensioen, eind jaren zeventig.

Sport en bridge

“De eeuweling mag dan minder mobiel en slechtziende zijn, hij beschikt over een staalhard geheugen”, knipoogt Georges. “Hij volgt het voetbal en de het wielrennen op de voet met extra aandacht voor KV Oostende, die vader nog steevast Den As noemt.” Naast sport - hij reed ooit driemaal Parijs-Roubaix met de wielertoeristenclub De Zeepaardjes - is bridge zijn grote passie. “Kaarten en bridgen is uitstekend voor het geheugen. Zo blijf je alert”, stelt de 100-jarige. Tot voor kort was hij nog steeds te vinden aan de bridgetafels, in Middelkerke en Oostende. Mobiliteit en een minder goed zicht houden hem vandaag in het rusthuis Sint Monica. Daar geniet hij nu dus van zijn oude dag, goed omringd door het personeel. Uit handen van schepen Hina Bhatti (Open Vld) kreeg Philip de ereschaal van Oostende toegestopt. De Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker was als gewezen buurman en vriend des huizes op het feest present.