Petrus en Paulus West investeert 700.000 euro in nieuw machinepark Sam Vanacker

22 januari 2020

16u14 2 Oostende De school Petrus en Paulus West, het vroegere VTI van Oostende, heeft woensdag 26 nieuwe machines gekocht bij DB&S Machines in Gits, goed voor een investering van liefst 700.000 euro. De school heeft nieuwbouwplannen en besloot om ook het machinepark volledig te vernieuwen.

“Technische opleidingen voor het bedrijfsleven van de toekomst mogen we niet aanbieden op een verouderde plaats. Het oudste deel van de school dateert al van 1926 en dat stuk ruimt dit jaar plaats voor moderne ateliers”, zegt directeur Frank Travers. “De recentste machine in ons huidige atelier is al minstens tien jaar oud, dus werd besloten om meteen ook het volledige machinepark te vernieuwen. Deze machines, waaronder een CNC-machine en een opdeelzaag, zullen gebruikt worden door onze afdeling houtbewerking. We gingen trouwens heel bewust op zoek naar professioneel materiaal, want veiligheid, hygiëne en gezondheid dragen we hoog in het vaandel.”

