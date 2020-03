Peter Hoogland keert terug met talkshow ‘Het land van Hoogland’ op radio Be One Timmy Van Assche

18u29 3 Oostende Radiozender Be One weet presentator Peter Hoogland - de artiestennaam van Franky De Bauw - te strikken om zijn bekende talkshow ‘Het land van Hoogland' weer op te pikken.

‘Het Land van Hoogland’ begon ooit als een praatprogramma dat zich voornamelijk op jongere luisteraars richtte. Iedereen mag inbellen en een praatje slaan met presentator Hoogland himself. Het programma stond ook bekend om haar ludieke stunts. In de gloriedagen van ‘Het land van Hoogland’ werd het luisterend publiek geschat op zo’n 100.000 luisteraars. De eerste uitzending vond plaats op 22 december 1997. De laatste uitzending was op woensdag 27 september 2000, al was er enkele jaren geleden nog een korte terugkeer op Joe FM.

“De uitbraak en ontwikkelingen van het coronavirus vormen de aanleiding van de terugkeer van het programma. Vanaf maandag zal Be One ‘Het land van Hoogland’ opnieuw uitzenden tussen 22 en 24 uur. Peter Hoogland kruipt dan terug achter de microfoon voor een nieuwe reeks uitzendingen”, zegt Geert De Lombaerde van Be One. Radio Be One is te beluisteren aan de kust via 107.4 FM of wereldwijd via www.radiobeone.be.