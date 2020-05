Peter Desnerck roept bedrijven op om het gras te laten groeien. “Zo zorgen ze voor meer biodiversiteit” Leen Belpaeme

04 mei 2020

17u28 2 Oostende Peter Desnerck wil zoveel mogelijk bedrijven overtuigen om een het gras wat langer te laten groeien in navolging van de actie Bye bye Grass.

Bye Bye Grass is een initiatief van Louis De Jaeger, tuin- en landschapsarchitect en eco-ondernemer, die mensen aanmoedigt om te stoppen met gazons maaien en om hun tuin te laten verwilderen. Peter Desnerck wil de actie graag naar Oostende brengen. “Heel wat bedrijven hebben rondom hun gebouwen grote kortgemaaide grasvlaktes. Ik roep vandaag alle bedrijven op om hun terrein eens te bekijken en her en der wat ruimte te laten om het gras te laten groeien”, licht de Oostendenaar toe. “Door het gras niet maandelijks te laten maaien zorgen we voor meer biodiversiteit. Door het gras wat minder te maaien hebben bloemen kans om te groeien en bloeien en voorzien ze zo onder andere bijen en hommels van voedsel en vormen ze een schuilplaats voor heel wat insecten.”

Desnerck heeft om te starten al een stukje af van zo’n 10m² afgebakend op de terreinen van Satellite Ice, waar er zeker tot het najaar niet meer gemaaid wordt. “Ik heb hier enkele zonnebloemen geplant en een bloemenmengsel gezaaid. “Door dit hier zichtbaar te doen voor de mensen die Oostende binnenrijden, hoop ik inspirerend te werken voor iedereen. Inmiddels heeft ook Mainfreight laten weten de situatie te bekijken en bij Lotus Verhiest zijn er werken aan de gang waarbij ruimte gelaten wordt voor verwilderde groenstroken.”