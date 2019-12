Personeelsrestaurant blijft gesloten, vakbonden plannen actie tegen uitbesteding stadsdiensten Leen Belpaeme

03 december 2019

17u29 0 Oostende Tot aan de gemeenteraad van 14 december blijft het personeelsrestaurant van de stad gesloten, maar de vakbonden plannen vrijdag ook een nieuwe actie. De stad heeft plannen om catering, de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg te privatiseren en dat zint hen niet.

“Voor ons zijn zorg en voeding basisbehoeftes en behoren zij dus per definitie tot de kerntaken van een openbaar bestuur”, zegt Martine Dewitte van ACV Openbare Diensten. “Voor de stad is dat blijkbaar niet het geval. Wij verzetten ons uitdrukkelijk tegen deze privatisering.” Ook ACOD kan zich niet vinden in de beslissing. “Het is ook zo dat wij voor publieke tewerkstelling zijn en dat zullen verdedigen. De winst die misschien zal geboekt worden door te privatiseren gaat naar aandeelhouders. Er wordt wel gezegd dat er geen ontslagen zullen vallen, maar dat geloven we niet. De mensen vrezen dat hun arbeidsvoorwaarden onzeker zijn”, vult Mathieu Godefroidt aan. Op vrijdag 6 december is er alvast een stakingsdag voor alle personeel en zal er actie gevoerd worden. Het personeel deelde nu al pamfletten en zwarte linten uit. Het personeelsrestaurant bevoorraadt onder meer het ziekenhuis, de openbare woon- en zorgcentra van Oostende, de bijzondere jeugdzorg De Brem en De Bolle, de stedelijke dienstencentra en de daklozencentra.