Personeelslid van rusthuis Sint-Monica geeft agent vuistslag, nadat ze beticht wordt van diefstal Siebe De Voogt

10 oktober 2019

15u53 0 Oostende Een 28-jarige vrouw uit Oostende riskeert 6 maanden cel met uitstel voor weerspannigheid tegenover de politie. S.H. gaf een agent vorig jaar een vuistslag, nadat ze beschuldigd werd van diefstallen in het rusthuis Sint-Monica waar ze werkte.

De lokale politie van Oostende trok op 29 oktober vorig jaar naar het woonzorgcentrum Sint-Monica, nadat ze een klacht hadden ontvangen in verband met enkele diefstallen. S.H. werkte in het rusthuis en kwam als verdachte in het vizier. De vrouw gaf haar toestemming voor een huiszoeking bij haar thuis, maar belde volgens het parket meteen met haar vriend. “De politie wilde het telefoontje logischerwijs verhinderen, zodat die man geen bewijzen zou kunnen wegmaken”, vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Toen een agent de gsm van de beklaagde wilde afnemen, gaf zij hem een vuistslag in het gezicht.” S.H. hangt een celstraf van 6 maanden met uitstel boven het hoofd en had een goede uitleg voor haar gedrag. “Mijn zoontje van vijf jaar was nog thuis en ik wilde niet dat hij de politie zou zien”, stelde ze. “Vandaar dat ik mijn vriend wilde bellen. Ik heb die agent geen vuistslag gegeven. Hij had m’n hand vast en ik heb me gewoon losgetrokken. Het was niets meer dan een reflex.” Het dossier rond de diefstallen werd uiteindelijk door het parket geseponeerd. Over de weerspannigheid doet de rechter op 14 november uitspraak.