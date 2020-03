Personeel Daikin legt werk neer uit onvrede over gebrek aan maatregelen tegen coronavirus Leen Belpaeme

09u29 40 Oostende De werknemers van Daikin zijn woensdagmorgen niet aan de slag gegaan. Er is al enkele dagen onvrede over het gebrek aan maatregelen om werknemers te beschermen tegen het coronavirus.

De directie van Daikin gaf gisteren niet thuis. Van de socialistische vakbond ABVV horen we dat de werkgever vraagt om extra tijd om de nodige maatregelen te kunnen toepassen. “Er wordt nagedacht over hoe werknemers in elke afdeling op een correcte afstand van elkaar kunnen werken. Verder wordt ook een inschatting gemaakt van hoeveel werknemers nodig zijn om te produceren. Wat er met de mensen die technisch werkloos zijn moet gebeuren, is nog niet duidelijk. We willen zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten om het daar over te hebben.”

Vorige week donderdag bleek nog dat twee personeelsleden van Daikin besmet waren geraakt met het coronavirus. Ondertussen zijn er geen nieuwe gevallen bekend. Woensdagmorgen was nog een overleg gepland met de directie.