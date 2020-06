Performance ter ere van Congolese onafhankelijkheid: traditionele dans en harde boodschap, zoals “herstelmaatregelen of niets” Timmy Van Assche

30 juni 2020

22u54 0 Oostende Aan het standbeeld van Leopold II bij de Drie Gapers op de zeedijk bracht een dansvoorstelling ode aan de onafhankelijkheid van Congo. Symboliek en niet mis te verstane woorden wisselden elkaar af in een druilerig decor.

De Democratische Republiek Congo vier haar nationale feestdag. Op die dag werd het land in 1960 onafhankelijk van België. Op die symbolische verjaardag organiseerde een Congolees -Belgische gezelschap onder leiding van danser-choreograaf Michel Kiyombo, een performance aan het ruiterstandbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers. De bedoeling was aanvankelijk om de performance te brengen op Theater aan Zee, maar door corona kan het meerdaagse theaterfestival dit jaar niet doorgaan. Stad Oostende en Oostende Mondiaal vzw ondersteunden de productie.

De voorstelling had als doel om verhalen van de kolonisatie en de gevolgen daarvan vanuit een andere invalshoek te vertellen. Kiyombo kreeg met Djino Alolo, Tister Ikomo en Deogracias Kihalu aan zijn zijde - overigens allemaal Congolezen van dezelfde generatie die intussen in België wonen. Naast woord en traditionele dans vielen er ook niet mis te verstane woorden op. De performers hielden borden op met daarop de boodschappen ‘Stop racisme’, ‘Herstelmaatreglen of niets’, ‘Wij willen echte onafhankelijkheid van de kolonisten’ en ‘Neen aan de verheerlijking van Leopold II’. Kan tellen als boodschap. Het ging er ook ‘luchtiger’ aan toe met bijvoorbeeld ter afsluiting een wat vrolijkere dans op een sfeervol onafhankelijkheidsnummer.

“De performance past binnen het plan van de stad om actief aan de slag te gaan met het koloniaal verleden, de problematiek recht in de ogen te kijken en daarbij zowel Oostendenaars als mensen met Congolese roots te betrekken", liet de stad vooraf al weten. De performance werd live uitgezonden op Facebook.



