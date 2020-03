Per maand ontvangt Oostendse politie 100-tal oproepen in verband met intrafamiliaal geweld Leen Belpaeme

05 maart 2020

13u25 0 Oostende In 2019 werden 191 criminele feiten van intrafamiliaal geweld vastgesteld in Oostende. Per maand ontvangt de politie een 100 tal oproepen in dit kader. Belinda Torres Leclercq, fractieleidster Groen Oostende vroeg de cijfers op.

Naar aanleiding van de internationale dag van de vrouw op 8 maart stelde Belinda Torres Leclercq, fractieleidster Groen Oostende, een schriftelijke vraag over hoe het in Oostende gesteld is met intrafamiliaal geweld. Uit het antwoord blijkt dat Oostende in 2019, 191 criminele feiten van intrafamiliaal geweld kende en in 2018, 203. Onder deze noemer valt elke vorm van geweld zowel fysiek, seksueel, psychisch en economisch binnen een familie of tegenover een intieme partner. Per maand ontvangt de politie een 100-tal oproepen in dit kader. Per maand voert de sociale cel ongeveer 40 huisbezoeken uit. Sinds 2016 heeft Oostende een samenwerkingsverband met verschillende diensten justitie, politie, hulpverlening en openbaar bestuur om geweld in een gezin te stoppen en in de eerste plaats ook te verkomen. Dit overleg komt tweewekelijks samen om dossiers bespreken, en waarin elke organisatie z’n expertise brengt. Per gezin wordt een casusregisseur aangesteld om een plan van aanpak op te stellen.

“Als jonge vrouw vind ik het van uitermate belang dat de stad de nodige aandacht besteed aan deze vorm van, vaak verscholen, geweld. Oostende geeft duidelijk een prioritaire aanpak aan deze problematiek,” aldus Belinda Torres Leclercq. De fractieleidster is van plan om de cijfers jaarlijks op te vragen om het thema op de politieke agenda te behouden.