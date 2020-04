Per dag bellen drie mensen naar de Sociale Noodlijn voor een babbel “Vanaf nu zullen we ook proactief terugbellen om het isolement te doorbreken” Leen Belpaeme

17 april 2020

12u11 0 Oostende Een maand geleden opende Stad Oostende de Sociale Noodlijn. Gemiddeld bellen meer dan 50 Oostendenaars per dag naar de noodlijn, voor hulp met boodschappen, medicijnen, maaltijden aan huis of gewoon voor een babbel. De stad geeft nu enkele cijfers vrij en zet het initiatief ook verder.

Via de toegankelijke Sociale Noodlijn kunnen kwetsbare burgers een beroep doen op snelle en noodzakelijke dienstverlening en informatie. Op een maand tijd kwamen er 1.668 oproepen binnen, de grote meerderheid telefonisch, de rest via mail. In de eerste week kwam er een echte vloedgolf aan vragen. In maart kreeg de Sociale Noodlijn gemiddeld 75 oproepen per dag. Momenteel draait dit aantal rond de 40. Driekwart van de oproepen kwam van de mensen zelf, de rest via familie of het professioneel netwerk.

Opmerkelijk is dat 83 procent van de oproepen kwamen van Oostendenaars, die voordien op geen enkele manier klant waren bij de stadsdiensten. Dat betekent dat de Sociale Noodlijn echt wel een belangrijk en laagdrempelig aanbod is voor alle Oostenaars. Een kleine 300 bellers waren wel al klant (17%). Het gaat hier vooral over de klanten van de ontmoetingscentra die na de sluiting van die centra nood hadden aan maaltijden aan huis. Van de oproepen werd 244 keer gevraagd naar boodschappen aan huis en 194 keer naar maaltijden aan huis.

Informatie

Nog opvallend is het hoge aantal informatieve vragen, 980 in totaal. Er komen gemiddeld een 30-tal vragen per dag. Mensen hebben veel vragen over de richtlijnen van de overheid, over de compensatiemaatregelen, over de werking van winkels en apotheken, over de werking van de stadsdiensten,…

Sommige mensen hebben geen concrete vraag, maar gewoon behoefte aan ‘een goed gesprek’. Gemiddeld drie mensen per dag (87) bellen gewoon voor de nood aan een sociale babbel. Het team van de Sociale Noodlijn schat het zo in dat dit laatste aspect in de verdere crisis en ook nadien een heel belangrijk aandachtspunt zal zijn. Net daarom is de Sociale Noodlijn vanaf deze week ook gestart zijn met het proactief terugbellen van alle mensen die in de afgelopen maand contact hebben opgenomen voor een sociale babbel. Zo kan een sluimerend sociaal isolement doorbroken worden.

De Sociale Noodlijn is nog steeds elke dag te bereiken tussen 9 en 18 uur op het gratis nummer 0800 1 8400 (optie 3 in het keuzemenu), of rechtstreeks via 059 25 85 85. Mailen kan ook naar socialenoodlijn@oostende.be.