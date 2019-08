Paulusfeesten ronden kaap van 100.000 bezoekers: organisatie haalt opgelucht adem na mindere editie vorig jaar Leen Belpaeme

18 augustus 2019

18u59 7 Oostende De Paulusfeesten hebben een geslaagde editie achter de rug. Ondanks het vele regenweer, toch een bepalende factor voor het stadsfeest, zakten zo’n 100.000 bezoekers af naar de pleinen rond de Petrus- en pauluskerk. Na een mindere editie vorig jaar kan de organisatie opgelucht ademhalen.

De Paulusfeesten werden zondagavond afgesloten met Freaky Age, het verjaardagsconcert voor Willy Willy zaliger en een indrukwekkend slotspektakel van Drumspirit. In de vroege avond begonnen de pleinen opnieuw goed vol te lopen om de lokale bands die geprogrammeerd stonden aan het werk te zien. “We zijn echt tevreden met de opkomst dit jaar. Het weer zat niet altijd mee, maar de Oostendenaars hebben dat niet aan hun hart laten komen”, zegt voorzitter Joris Pollet. Een mooie opkomst en de bijhorende opbrengst uit drank- en eetverkoop is essentieel voor het voortbestaan van de feesten. Vorig jaar kwamen ‘slechts’ 70.000 bezoekers naar de Paulusfeesten, door het slechte weer. Dat had ook een grote impact op de inkomsten.

“We zaten dit jaar op een kantelpunt. Als de opkomst dit jaar opnieuw was tegengevallen dan moesten we toch even nadenken over de toekomst van de feesten", zegt Pollet. Gelukkig is dat niet aan de orde. “Vanaf dag vijf zagen we dat het de goede kant uitging. Dat was voor ons toch een grote opluchting want de feesten zijn gestart met erg wisselvallig weer.” Slechts 20 procent van de inkomsten van de feesten komen uit subsidies. “Dit jaar werden onze subsidies geïndexeerd. Dat extra budget was zeker welkom. We moeten immers heel wat kosten maken voor de start van de feesten en ook een reserve uitbouwen om in de komende jaren tegenvallers aan te kunnen.”

Heruitvinden

De vele bezoekers kwamen onder meer voor de thema-avonden. Een van de absolute topavonden was de Oostendse avond met bijvoorbeeld Preuteleute op het hoofdpodium. “We zijn echt tevreden. We hebben enkele nieuwe dingen gedaan en dat werd positief ontvangen. Zo is het Duukertje goed opgevangen. De vraag is hoe we dit nog kunnen verbeteren. Dat wordt een uitdaging. Ook The Square, met verschillende eetstanden, was heel gezellig. We zien dat programmatie belangrijk is en dat we onszelf telkens moeten heruitvinden.”

Voor de inkleding van de pleinen werd er samengewerkt met het Ensorinstituut uit Oostende. “Het hoofdpodium, de Paster Pypestraat en de Square kregen een nieuwe uitstraling op basis van de ontwerpen van studenten architectuur. De bezoekers konden de vernieuwingen wel smaken. Het is opvallend dat de jeugd weer massaal de weg vond naar de Paulusfeesten. De jongerenavond in samenwerking met UITpas en de uitzinnige Q-party zaterdag waren een schot in de roos.”

De ‘feestmossel’ die het affichebeeld van Bart Simoens domineert, is in de loop van de Paulusfeesten een eigen leven gaan leiden als ludieke mascotte van deze editie. Volgend jaar wordt op dit thema verder geborduurd met een nieuw zeewezen dat nog even geheim gehouden wordt. De 48ste Paulusfeesten vinden plaats van 10 tot 16 augustus 2020. Vanaf maandag is het tijd om de pleinen terug leeg te maken. “We hebben de ambitie om de zware klus in drie dagen rond te krijgen met 40 medewerkers. Op die manier proberen we de hinder voor de buurt te beperken. Vorig jaar is het ons alvast gelukt”, zegt Joris Pollet nog.