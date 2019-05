Paulusfeesten pakt uit met thema-avonden zoals ‘Afro P’ en stelt artiesten voor: Laura Tesoro, Coco Jr., Regi Leen Belpaeme

21 mei 2019

14u05 0 Oostende Het is nog even wachten tot augustus, maar de organisatoren van de Paulusfeesten maken de Oostendenaars toch al graag warm voor de 47ste editie. Er staan tussen 12 en 18 augustus maar liefst 120 acts gepland, waarvan een derde een link met Oostende heeft. Er is dan ook 10 procent meer geïnvesteerd in de programmatie, met dank aan de stad Oostende en sponsors.

Het programma van de Paulusfeesten is bijna volledig rond en dus wilden de organisatoren de namen nu ook wereldkundig maken. Zo zal het festival openen met Laura Tesoro en Coco Jr. “Er wordt elke avond gewerkt met een thema. Zo is er de tweede avond een Ostenschen Avond waar de geest van Lucy Loes nooit veraf is. Ook Augustijn Vermandere komt zijn nieuwe cd voorstellen, Shore Shot staat het op het podium, Echoes of Zoo en Triplesec. Op de jongerenavond komen onder meer Regi en DiMaro langs”, licht voorzitter Joris Pollet toe.

Openluchtfuif

De voorbije jaren was Afro C in Bredene altijd een stevige concurrent voor de Paulusfeesten, maar omdat Bredene besliste om het festival af te voeren, springt de Oostendse organisatie in het gat. “Als Bredene het festival afschaft gaan wij er ludiek mee verder tijdens de zwoele Afro P-avond vol wereldmuziek. Er is ook een Tribute Night met 50 jaar Neil Young, Cosmo’s Foger-T en El Bandido. Voor het eerst is er een samenwerking met Q-music. De radiomakers verlaten dan even het Beach House om het Sint Petrus en Paulusplein om te vormen tot een openluchtfuif. Afsluiten doen we met een Extra Vaganza-avond. Drum Spirit zorgt voor het slot.”

Mossel

De affiche werd dit jaar opnieuw ontworpen door Bart Simoens oftewel Seamoose. “Vorig jaar stond de krab centraal, maar dit jaar heb ik gekozen voor de mossel. Het figuurtje heeft grappige ogen, maar dat past wel want bij de Paulusfeesten is er ook een hoek af”, licht de ontwerper toe. De mossel komt ook terug in een promofilmpje dat gemaakt werd door Geert Germonpré om de feesten aan te kondigen.

Twee nieuwe locaties

Ook de aankleding van het stadsfestival zal licht veranderen. Zo verdwijnt de etagetent en komt er een grote tent in de plaats met een doorzichtig dak. “Het Pauluspleintje blijft hetzelfde. Er zijn ook twee nieuwe feestlocaties. Het grasplein tussen de kerk en de Jozef II straat wordt een gezellige zithoek met eet-en drankstandjes. Tussen de optredens door geven de dj’s van Chaud een stomende set in Het Dukertje, een zeecontainer. De naam is een knipoog naar het voormalige kleine viaduct in de Konterdam. Op de pleinen zelf zal er kleurrijke decoratie te zien zijn naar een ontwerp van leerlingen van het Ensorinstituut”, vertelt Mario Panesi.