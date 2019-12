Paul (80) zijn grote wens? Nog eens mosselen eten en wat waren ze lekker Leen Belpaeme

16 december 2019

18u04 92 Oostende S-Plus vervult elk jaar een wens van een senior die een woonzorgcentrum woont. In het verleden was dat al eens een tocht met een helikopter. Dat het geluk soms in kleine dingen schuilt, bewijst Paul. Hij wilde heel graag gewoon nog eens mosselen eten in het restaurant waar hij vaak met zijn vrouw naartoe ging.

Paul zat maandagmiddag omringd door zijn vrienden uit het woonzorgcentrum Lacourt in mosselrestaurant De Kombuis. Hij kwam hier vroeger zo vaak met zijn vrouw, maar het is ondertussen jaren geleden dat hij er nog kwam. “We zijn tien jaar geleden naar Oostende komen wonen vanuit Leuven. We hadden hier een appartement en kwamen bij stormweer altijd eens naar de zee. De golven sloegen toen nog over de zeedijk en we gingen aan de reling staan tot het water erover spatte.” Nog zo’n vaste uitstap was een etentje in De Kombuis. “We kwamen hier altijd omdat het lekker en verzorgd was.” Op zijn 80ste komt zijn wens in vervulling. “Er is hier nog niet veel veranderd”, zegt Paul met een bordje mosselen voor zich. “En het is opnieuw heerlijk.” Hij droomde er al jaren van om hier nog eens terug te keren. “Ik ben zo blij dat dit mogelijk werd gemaakt.” Hij kreeg gezelschap van Leontine (91), Raymonde (89) en Simonne (92), zijn tafelgenoten in het rusthuis. “Het is zo lekker”, zeggen ook de dames, die genieten van hun uitstap.

De seniorenvereniging S-Plus vzw is reeds enkele jaren bezig met het project Hartenwens. “Dit jaar kozen we Paul zijn hartenwens uit de verzoekjes. We kiezen de wensen op basis van haalbaarheid en originaliteit. We werden getroffen door de wens van Paul omdat we soms vergeten hoe zo’n kleine dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn al veel kunnen betekenen”, zegt Ellen Kimpe