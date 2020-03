Patrouille in burger pakt mannen met dieventas op Bart Boterman

12 maart 2020

20u02 12 Oostende Een politiepatrouille in burger heeft donderdagmiddag rond 12.30 uur twee dieven opgepakt in de Kapellestraat. Dat laat de Oostendse politie weten.

De politiemannen in burger vonden dat twee personen zich verdacht gedroegen en merkten ook dat ze een dieventas bij zich droegen. Zo’n tas is voorzien van bijvoorbeeld aluminiumfolie om diefstalbeveiliging te omzeilen. Ze honden worden opgepakt en zijn meegenomen voor verhoor. Er wordt onderzocht of de twee al voor feiten van diefstal in aanmerking komen.