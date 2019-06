Pas verhuisde Eva Daeleman klaagt over nachtlawaai in Oostende, maar krijgt meteen wind van voren TVA

04 juni 2019

09u52 86 Oostende Ex-radiopresentatrice Eva Daeleman heeft op Instagram haar ongenoegen geuit over het nachtlawaai in Oostende. De post ging als een lopend vuurtje rond op sociale media en er wordt zelfs geopperd om een fanfare te organiseren.

De 29-jarige Daeleman ruilde recent Mechelen voor Oostende in . Ze koos na een burn-out voor meer rust in haar leven. Op Instagram Stories liet de gewezen radiostem nu echter haar ongenoegen blijken over te veel nachtlawaai in de binnenstad. “Wonen aan zee? Da’s de max! Zeker op dagen als vandaag”, refereert ze naar het mooie weer van de afgelopen dagen. “Maar er is wel nog heel wat werk wat het nachtlawaai in de stad betreft. Doet pijn aan ons hart en onze slaap… Hopelijk beterschap op komst.” Daeleman richt zich in haar post ook tot burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en tagt er het Instagramaccount van de stad in.

Toen screenshots van de post werden verspreid op sociale media, schoten verschillende Oostendenaars haast in een kramp. De punkband BRLRS maakte op Facebook meteen een ludiek evenement aan onder de naam ‘Fanfare tegen nachtlawaai met Eva Daeleman’. Komende zaterdag willen ze een optocht(je) organiseren. Al meer dan honderd Oostendenaars vinkten hun aanwezigheid aan. “We gaan voor alle duidelijkheid niet écht een fanfare organiseren", verduidelijkt bandlid Oli Verniers. “Het is een ‘kluchtje’ als tegenreactie op de post. Ik woonde zelf in de uitgaansbuurt en dan wéét je waar je je aan mag verwachten. Maar goed, als mensen komende zaterdag alsnog met een saxofoon of trompet opdagen, ga gerust je gang, zou ik zeggen.”

Anderen stelden dan weer een petitie op met als titel ‘Eva Daeleman verbannen uit Oostende’ - klinkt al scherper dan een ludieke fanfare. De veelzeggende slagzin die erbij staat: ‘Niet midden in ‘t centrum gaan wonen en zagen over geluidsoverlast’.

Tommelein reageert

Intussen reageert ook burgemeester Tommelein. “Ik kan als burgemeester moeilijk het bruisende nachtleven van Oostende - zeker op een zomeravond - zomaar doen stoppen, hé. Ik wil best wel eens met mevrouw Daeleman in dialoog gaan, maar ze moet ook weten dat het midden van de uitgaansbuurt niet het rustigste stukje Oostende is.”

“Voel me bedreigd”

Op sociale media krijgt Daeleman intussen de wind van voren. Sommigen reageren met een kwinkslag of grapje, anderen trekken dan weer een blik scheldwoorden open. Haar tegenreactie op Instagram bleef dan ook niet uit. “Ik ben pro plezier, feest en het leven vieren”, typt de mediapersoonlijkheid. “Ik vind het spijtig dat mensen zo dreigend reageren, want ik stuur op geen enkele manier aan op het sluiten van de horeca of het stoppen van feestgedruis - integendeel. Het is belangrijk dat rust en bruis naast elkaar kunnen staan. Wanneer nachtrust regelmatig door te luide elektronisch versterkte muziek - 40 decibel naast ons bed - om 3 uur ‘s nachts uren wordt onderbroken, dan is de balans tussen respect en plezier helaas ver zoek. Ik voel me nu bedreigd en onveilig. Oostende is een prachtige stad en ik woon hier graag. Ik hou van het bruisen en de golven. Ik wens dat de stad op een vredevolle manier mag groeien met respect voor elke inwoner."