Pas aangekocht appartement onbewoonbaar na hevige brand door defecte droogkast Bart Boterman

26 juni 2020

11u25 0 Oostende In de Elzenlaan in Mariakerke bij Oostende heeft vrijdagvoormiddag rond 10.30 uur een hevige brand in een appartement gewoed. Door de rookschade is de flat op de tweede verdieping van het gebouw voorlopig onbewoonbaar.

Volgens majoor Frank Vanhixe van de brandweer lag de oorzaak bij een defecte droogkast in het washok. Dat veroorzaakte vlammen en gitzwarte rook. “Het vuur was vrij snel onder controle. De brandschade bleef beperkt, maar de rookschade is vrij groot. In het volledige appartement is roetafzetting”, aldus Vanhixe.

Er vielen geen gewonden. De eigenaar van de flat was niet aanwezig toen de brand uitbrak. Hij zou nog maar net ingetrokken zijn in het appartement en het recent hebben aangekocht. De doodlopende straat, een zijstraat van de Kastanjelaan, werd afgesloten tijdens de interventie.