Parking Lijnbaanstraat gesloten voor werken: heraanleg start begin 2021 Leen Belpaeme

03 september 2020

12u43 2 Oostende Oostende zal de Lijnbaanstraat in het midden van de binnenstad omvormen tot een groene plaats. Deze week zijn de werken aan de nutsleidingen gestart. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de parking in de straat al afgesloten tot eind oktober.

Op dinsdag 1 september zijn de nutsmaatschappijen gestart met de werken in de Lijnbaanstraat. De werken zullen duren tot het begin van de herfstvakantie op 31 oktober. In de loop van de maand januari 2021 gaan de riolerings- en omgevingsaanleg dan van start. Er worden zowel werken uitgevoerd in het noordelijk deel, tussen de Sint-Sebastiaansstraat en de Wittenonnenstraat, als in het zuidelijk deel, tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Paulusstraat. Om alles vlot en veilig te laten verlopen geldt voor de volledige zone van de Lijnbaanstraat een parkeerverbod tot en met 31 oktober. Naast de elektriciteitswerken - uitgevoerd door Fluvius in functie van de nieuwe openbare verlichting en de camerabewaking - worden er ook werken uitgevoerd door Farys, Proximus en Telenet. De aannemer zal alle materiaal, alsook de werfkeet binnen de zone van de Lijnbaanstraat plaatsen. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de parking in de straat afgesloten.

De stad wil een binnentuin creëren op deze locatie. In zowel het zuidelijke als het noordelijke deel van de Lijnbaanstraat komen groene eilanden met gras en bomen, telkens met een zitrand. Verkeer zal alleen mogelijk zijn voor mensen die er een garage hebben of er moeten laden en lossen. Alle maatregelen passen binnen de klimaatdoelstellingen van de stad. “We willen tonen dat we de hittestress in de stad kunnen aanpakken”, zei schepen Silke Beirens eerder al. “Door extra groen, water en bomen te voorzien, kan de temperatuur dalen in dit stukje van de stad.” Het gaat om een investering van twee miljoen euro.