Parket vraagt verbeurdverklaring van bijna 200.000 euro van drugsdealers Siebe De Voogt

12 september 2019

16u05 0 Oostende Een achtkoppige drugsbende heeft zich woensdagmorgen voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. De dealers werkten vooral vanuit Oostende en brachten onder meer speed, cocaïne en cannabis aan de man. Het parket vorderde een verbeurdverklaring van bijna 200.000 euro aan drugsgeld.

Het onderzoek ging volgens het openbaar ministerie van start, toen de Oostendse politie begin dit jaar informatie kreeg dat D.V. (45) zich bezig hield met de verkoop van speed, hasj en XTC. De speurders luisterden de telefoon van de Oostendenaar af en gingen op 10 maart over tot huiszoekingen en arrestaties. In totaal moesten zich donderdagmorgen acht beklaagden voor de strafrechter verantwoorden.

Opa en kleinzoon

Onder hen Oostendenaar D.B. (29) en zijn grootvader J.S. (69) uit Sint-Kruis. Bij D.B. werden volgens het parket een kilo speed en verschillende wapens aangetroffen. In de woning van zijn opa vonden de speurders zes plastieken zakken met enkele honderden gram cannabis terug en enkele wapens. De man bleek te werken als chauffeur voor z’n kleinzoon en verklaarde dat ook de drugs en wapens van hem waren. De acht beklaagden hangen effectieve celstraffen boven het hoofd. Voor drie van hen vorderde het parket ook een verbeurdverklaring van in totaal bijna 200.000 euro.

Kris Vincke, de advocaat van spilfiguur D.V., vroeg de rechtbank om dat bedrag te milderen. “Aanvankelijk werd gedacht dat mijn cliënt vanuit Oostende massa’s cocaïne naar Hongarije doorsluisde”, pleitte hij. “Uiteindelijk heeft het dossier dat niet kunnen aantonen. Integendeel, het onderzoek leverde bitter weinig op. Ik vraag een straf met uitstel. Mijn cliënt had absoluut geen uitgebreid netwerk met tal van klanten.” Ook de andere beklaagden minimaliseerden de handel. “Mijn cliënt is gewoon meegerold in het ganse verhaal”, pleitte de advocaat van D.B. “Hij was verzamelaar van wapens. Bijna allemaal hadden ze een link met bekende films. Hij had er geen slechte bedoelingen mee. Mijn cliënt kwam in de dartsclub in contact met D.V. Hij liet zich overhalen om drugs te verkopen.” Uitspraak op 10 oktober.