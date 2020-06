Parket vraagt 4 jaar cel voor ‘Don Mario’, die eerst grootste speeddealer in 40 jaar leek Siebe De Voogt

14u22 0 Oostende Zeven mannen en vrouwen uit het Oostendse drugsmilieu riskeren celstraffen tot 4 jaar voor de verkoop van speed, cannabis, xtc en cocaïne. De politie dacht met Mario C. (45) aanvankelijk hun grootste speeddealer in 40 jaar te pakken te hebben, maar z'n handel bleek uiteindelijk kleiner dan gedacht.

‘Don Mario’, zo noemde de Oostendse politie Mario C. bij z’n arrestatie op 2 december vorig jaar. Speurders hadden info gekregen dat de man op bijzonder grote schaal speed aan de man bracht in Oostende. Ze dachten aanvankelijk hun grootste speeddealer in 40 jaar tijd te pakken te hebben, al zou achteraf blijken dat z'n handel toch niet zo groot was als gedacht.

Op basis van telefonieonderzoek en observaties kon de politie naast C. nog zes verdachten identificeren die zich in de loop van vorig jaar inlieten met de verkoop van speed, cannabis, xtc en cocaïne. Velen van hen haalden hun drugs bij C., maar volgens het parket kon niet bewezen worden dat ze ook handelden in zijn opdracht.

Voor C. vorderde de procureur een effectieve celstraf van 4 jaar. De zes anderen riskeren gevangenisstraffen tussen 18 en 37 maanden, al dan niet gekoppeld aan voorwaarden. Het parket vroeg ook een verbeurdverklaring van in totaal bijna 150.000 euro. De advocaten van de verdediging vroegen de rechter om mildheid voor hun cliënten. Vonnis op 25 juni.