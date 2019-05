Parket opent ‘spaarkaart’ voor bekendste tafelschuimster van het land 18 MAANDEN CEL EN 72.000 EURO GEËIST VAN TAFELSCHUIMSTER DIE AL 120 KEER TOESLOEG Jelle Houwen en Inge Bosschaerts

29 mei 2019

05u00 9 Oostende Al 120 keer in amper een half jaar tijd ging Nadine W. (48) op restaurant zonder te betalen. Toch zat de 'schrik van de kust' nog geen dag in de cel: dat kan pas van zodra ze drie jaar cel bij elkaar 'gespaard' heeft. "Als wij komen, lacht ze ons uit", zucht de politie. Maar het parket slaat nu terug en vordert steeds de maximumstraf - tot haar 'spaarkaart' vol is.

In de rechtbank van Brugge werden gisteren achttien maanden cel en een boete van 72.000 euro geëist voor Nadine W. (48). Ongemeen veel voor het niet-betalen van onder meer een portie garnaalkroketten en een cognac. Maar voor zowel politie als parket is de maat vol. Ze zijn de wanhoop nabij omdat de flessentrekster schijnbaar ongestoord haar gang kan blijven gaan. Nadine W. schuimt al zes maanden de horeca aan de kust af om een driegangenmaaltijd te bestellen... en dan te vertrekken zonder te betalen. Zo verzamelde 'de schrik van de kust' al 120 pv's en acht rechtszaken. Er hangt haar in totaal meer dan zeven jaar cel en een boete van bijna 100.000 euro boven het hoofd.

Aan tafel tijdens rechtszaak

Een vooruitzicht dat weinig indruk maakt op de vrouw. Ze stuurt steevast haar kat naar de rechtbank en slaagde er begin dit jaar zelfs in opgepakt te worden tijdens één van haar rechtszaken. Terwijl de rechter zich over haar dossier boog, bestelde Nadine W. in een tearoom in Wenduine een croque-monsieur met frietjes, twee gewone koffies plus een mokka royal - en nog een cognac om de maaltijd door te spoelen. Het was de hulpkok die haar tijdens zijn pauze herkende. "Dat is ze! De schrik van de kust!", porde hij zijn baas.

Toen de politie arriveerde, wisten de agenten meteen hoe laat het was. "Die vrouw lacht gewoon met ons. Toen we haar voor de zoveelste keer arresteerden, vonden we in haar jaszak een gescheurde dagvaarding die ze twee dagen eerder gekregen had."

Het parket wil nu zo snel mogelijk een einde maken aan het culinaire avontuur van de vrouw. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. De maximumstraf voor tafelschuimers bedraagt drie maanden: onvoldoende om iemand ook effectief achter de tralies te laten verdwijnen. De vrouw laten interneren is ook geen optie, omdat ze daarvoor eerst een fysiek vergrijp moet plegen. Iets wat ze nog nooit deed. In politiekringen hoopt men nochtans luidop dat ze dat op een dag wél doet. "Als ze de ober die haar betrapt een duw geeft, kunnen we haar laten interneren. Alleen ziet het er niet naar uit dat dat snel zal gebeuren."

Wachten tot de zomer

Voor het parket zit er dus niets anders op dan geduld te oefenen en de 'strafspaarkaart' van Nadine W. verder te vullen. Want wie meer dan drie jaar aan openstaande celstraffen verzamelt, kan gearresteerd worden om die alsnog uit te zitten. "Bij elk nieuw feit vorderen we daarom de maximumstraf", klinkt het bij de Brugse procureur Céline D'havé. "Tot haar totale straf hoog genoeg is en we haar kunnen aanhouden. Dat zijn de afspraken die we nu als parket gemaakt hebben om haar te doen stoppen."

Het is allicht nog wachten tot de zomer voor die creatieve aanpak van het parket loont en de vrouw achter de tralies vliegt. Twee van de uitgesproken straffen zijn al definitief, de zes andere worden pas volgende maand uitgesproken. Pas als daar de nodige drie jaar bij elkaar 'gespaard' is, kan het parket Nadine W. laten aanhouden. Tot dan blijft ze op vrije voeten en zal ze meer dan waarschijnlijk de restaurants blijven afschuimen.

De ‘spaarkaart’ van de schrik van de kust

7 december 2018:

2 maanden cel en 2.400 euro boete in Veurne. Deze straf is definitief.

14 maart 2019:

15 maanden cel in Brugge. Deze straf is definitief.

9 mei 2019:

24 maanden cel en boete gevraagd in Brugge. Vonnis op 13 juni.

10 mei 2019:

12 maanden cel en 6.400 euro boete gevraagd in Veurne. Vonnis op 14 juni.

13 mei 2019:

6 maanden cel en boete gevraagd in Brugge. Vonnis op 17 juni.

24 mei 2019:

6 maanden cel gevraagd in Brugge. Vonnis op 14 juni.

24 mei 2019:

2 maanden cel en 3.200 euro boete gevraagd in Veurne. Vonnis op 28 juni.

28 mei 2019:

18 maanden cel en 72.000 euro boete gevraagd in Brugge. Vonnis op 25 juni.