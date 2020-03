Parkeerbedrijf rekent in de goedkoopste zone maximumtarief aan Leen Belpaeme

06 maart 2020

09u26 0 Oostende Parkeerbedrijf Streeteo (Indigo) rekent te veel aan voor wie parkeert in bepaalde goedkopere zones in Oostende. Het gaat onder meer om twee parkeermeters in de Nieuwpoortsesteenweg waar je normaal het goedkoopste tarief zou moeten betalen.

Begin 2019 pakte schepen Björn Anseeuw nog uit met het nieuws dat automobilisten al maanden onterecht moesten betalen om te parkeren terwijl de parkeermeters al lange tijd waren uitgeschakeld. Je kon niet cash betalen, maar wie via sms-parkeren betaalt of de app en niet opmerkte dat de pakeermeters waren uitgeschakeld betaalden gewoon verder. De parkeermeters werden op 1 januari 2020 terug aangezet en de gedupeerden zouden vergoed worden. Schepen Björn Anseeuw liet nog weten dat Streeteo de kosten, 6.000 euro, op zich zou nemen na een constructief overleg. Nu blijkt weliswaar dat automobilisten niet het goedkoopste tarief van 0,10 euro per uur betalen, maar een pak meer met 1,75 euro per uur. Zo meldt het Nieuwsblad. Bij zeker twee parkeermeters werd 3,5 euro voor twee uur aangerekend.

Schepen Björn Anseeuw zal de zaak onderzoeken.