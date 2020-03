Parkeerbedrijf rekent in de goedkoopste zone maximumtarief aan, schepen laat zaak onderzoeken Leen Belpaeme

06 maart 2020

09u26 1 Oostende Parkeerbedrijf Streeteo (Indigo) rekent te veel aan voor wie zijn auto zet in bepaalde goedkopere zones in Oostende. Het gaat onder meer om twee parkeermeters aan de Nieuwpoortsesteenweg waar je normaal het goedkoopste tarief zou moeten betalen.

Begin 2019 pakte schepen Björn Anseeuw nog uit met het nieuws dat automobilisten al maanden onterecht moesten betalen om te parkeren, terwijl de parkeermeters al lange tijd waren uitgeschakeld. Je kon niet cash betalen, maar wie met sms-parkeren of de app niet opmerkte dat de parkeermeters waren uitgeschakeld, telde toch centen neer. De parkeermeters werden op 1 januari van dit jaar opnieuw aangezet en de gedupeerden zouden vergoed worden.

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) liet nog weten dat Streeteo de kosten, 6.000 euro, op zich zou nemen na een constructief overleg. Nu blijkt weliswaar dat automobilisten niet het goedkoopste tarief van 0,10 euro per uur betalen, maar een pak meer: 1,75 euro per uur. Bij zeker twee parkeermeters werd zo 3,5 euro voor twee uur aangerekend.

Schepen Anseeuw zal de zaak onderzoeken. “Momenteel weten we enkel dat er problemen waren met twee parkeerautomaten. Die zouden nu al opgelost zijn, maar we laten het daar zeker niet bij. We zullen een grondig onderzoek voeren om uit te zoeken of er nog parkeerautomaten zijn waar mensen te veel betalen. We zullen ook vragen aan Streeteo om iedereen die te veel betaald heeft te vergoeden. Ze kunnen dit perfect nagaan vermits enkel de mensen die met de app of via sms betaalden het hoogste tarief kregen. We kunnen hier echt niet mee lachen. Het is de stad die de tarieven betaalt en Streeteo moet deze ook zo toepassen. We hebben op dit moment nog geen contact gehad met het bedrijf zelf”, zegt de schepen. Of de problemen gelinkt zijn aan de eerdere problemen in de straat is niet duidelijk. “Er waren maar afwijkende tarieven bij twee automaten en niet bij de andere in de straat. Dan nog maak het niet uit, het kan gewoon niet dat mensen 17 keer meer moeten betalen dan de tarieven die door de stad werden vastgelegd.”