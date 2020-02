Park rond crematorium wordt geschrapt en maakt plaats voor .... bos Leen Belpaeme

21 februari 2020

17u10 0 Oostende In de Grintweg in Oostende wordt momenteel volop gewerkt aan een crematorium. De raad van bestuur van OVCO, de intercommunale van het crematorium, heeft nu beslist om de site volledig te hertekenen. De plannen werden opgemaakt in de vorige legislatuur maar huidig schepen Björn Anseeuw en Yves Miroir van Groen waren in de vorige legislatuur al een vurige tegenstander van de inplanting.

“Voor de bouw van het crematorium langs de Grintweg was rond het gebouw een park van 14 hectare voorzien. De raad van bestuur van OVCO, de intercommunale van het crematorium, heeft nu beslist om dat park 9 hectare kleiner te maken dan voorzien. Behalve een besparing van 600.000 euro betekent dit dat ons stadsrandbos een flinke groeischeut krijgt. Ik vind deze beslissing heel belangrijk. Het was absurd om een park met uitheemse soorten aan te leggen aan de rand van het stadsrandbos”, aldus schepen Björn Anseeuw (N-VA). “De extra vrijgekomen ruimte zal aangeplant worden door Buitengoed die het volledige stadsrandbos in beheer heeft. We kunnen hierin vrij snel schakelen en zullen de bijkomende aanplantingen nog dit jaar kunnen doen. Hierbij kiezen we opnieuw voor een grote variatie aan plantgoed om zo de biodiversiteit in ons stadsrandbos te stimuleren”, zegt schepen Silke Beirens (Groen).

De volledige indeling van de site is gewijzigd. “De parking wordt verplaatst naar de voorkant van de site. In de oorspronkelijke plannen lag de parking achteraan waardoor alle wagens door het park moesten rijden. De toegangsweg voor het publiek komt nu op een andere plaats”, zegt Anseeuw nog.

De eerste crematies zullen vanaf oktober kunnen plaatsvinden. “Het gaat enkel om het gebruik van de technische installaties. Pas vanaf 2021 zullen hier ook afscheidsplechtigheden kunnen plaatsvinden. Aan het gebouw zelf werden geen wijzigingen gedaan. Het gebouw krijgt een onthaalfunctie en ceremoniële ruimte waar plaats is voor de rouwende families en de bezoekers. De aula’s zelf zijn 2 zalen van verschillende grootte. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze ruimtes samen ingezet worden voor één ceremonie. De grote aula biedt 250 zitplaatsen en 200 staanplaatsen in combinatie met de inkomhal. De kleine aula telt 150 zitplaatsen en 20 staanplaatsen.