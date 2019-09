Overzetboot vaart uur langer voor Gert Late Night Leen Belpaeme

08u49 0 Oostende Het Oostendse stadsbestuur heeft beslist om de overzetboot tussen het stadscentrum en de Oosteroever, op opnamedagen van Gert Late Night, ’s avonds een uur langer te laten varen.

“Deze en volgende week vaart de overzetboot van maandag tot donderdag telkens tot 21.50 uur in plaats van tot 20.50 uur. Zo kunnen de mensen die in het publiek zitten, na de opnames nog snel en vlot de overtocht terug naar het stadscentrum maken”, licht schepen Björn Anseeuw toe. Gert Late Night is deze en volgende week te gast op de Oostendse Oosteroever.