Overvaller probeert handtas te stelen van vrouw in Leopoldpark Bart Boterman

26 november 2019

16u38 0 Oostende In het Leopoldpark in Oostende probeerde een overvaller dinsdagochtend rond 7 uur een handtas te stelen van een 48-jarige vrouw. Het slachtoffer verweerde zich maar raakte lichtgewond.

Volgens de politie van Oostende was de vrouw op weg naar haar werk toen ze langs achter werd vastgegrepen. In haar verklaring vertelde ze over een man van vreemde origine die haar handtas probeerde te stelen. Ze kon zich echter verweren, waarop de dader wegvluchtte zonder handtas. De vrouw belde de politie, maar opzoekingen in de buurt naar de dader leverden niets op. Er is een onderzoek geopend. Het slachtoffer was lichtgewond, maar een ziekenhuisopname was niet nodig.