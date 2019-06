Overvaller die tot zijn stomme verbazing oog in oog met militair stond, krijgt twee jaar cel Jelle Houwen

11 juni 2019

12u47 86 Oostende Een 20-jarige Oostendenaar heeft twee jaar cel gekregen, waarvan zes maanden met uitstel, voor een mislukte overval op een dagbladhandel in Oostende op 12 oktober vorig jaar. A.C. liep een blauwtje op: achter de kassa stond niet de tengere uitbaatster, maar wel haar man: de ervaren militair Philippe Peeters, die de jongeman netjes knevelde en aan de politie presenteerde.

Het leek A.C. een strak plan. De man woont zelf in Oostende en kent dagbladhandel Nancy & Co langs de Gistelsteenweg. Hij had er dan ook op gerekend dat de tengere Nancy in de zaak zou staan. Hij stormde er binnen met een groot mes, sprong meteen achter de toonbank en eiste de inhoud van de kassa… Maar botste op Philippe. Die had de bel gehoord en stapte van achterin de winkel binnen, tot grote verbazing van A.C. zelf, die Nancy verwacht had. Philippe, werkzaam bij de militaire politie, was allerminst onder de indruk en haalde meteen een alarmpistool boven. De bevende A.C. stak ogenblikkelijk zijn handen in de lucht. “Daarna heb ik heel even op hem ingepraat en hem met een worstelgreep tegen de grond gewerkt”, vertelde Philippe Peeters daar eerder over. “Daarna kon ik met spanbandjes zijn handen en voeten samenbinden en hem naar buiten slepen.” De verbazing was dan ook groot toen de politie arriveerde en A.C. als een samengebonden pakje kon meenemen. “Niettemin blijven de feiten heel ernstig”, sprak de procureur op het proces van A.C. “Hij had echt wel de bedoeling de winkel te overvallen en had een groot mes bij. Bovendien werd hij na twee maanden voorhechtenis vrijgelaten, maar in Gent betrapt met cocaïne.” De man zit intussen terug in de gevangenis. Volgens zijn advocaat heeft hij financiële problemen omdat hij de drugs niet kan betalen, maar zoekt hij intussen wel werk.