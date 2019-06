Overnacht eens in een boot met zicht op de Mercator Leen Belpaeme

26 juni 2019

19u37 11 Oostende Er is woensdag een wel heel speciale levering toegekomen in Oostende. In het Mercatordok werd een Watervilla geplaatst. Vanaf 1 juli kunnen vakantiegangers een verblijf boeken op het water. Een unicum voor Oostende.

De woonboot of watervilla, voor de kenners een MarinHome 54 van Shipyard Gielissen in Nederland, werd in de vroege ochtend geleverd. De boot beschikt over twee slaapkamers en alle comfort van een vakantiewoning. Agence Dermul zal de woonboot verhuren. “Een klant van ons had de Watervilla’s gezien in Nederland en vond het een leuk idee voor Oostende. We hebben eerst de mogelijkheden bekeken in het Mercatordok en het bleek mogelijk om de woonboot hier te plaatsen”, licht Filip Dermul toe. De watervilla is een meerwaarde voor Oostende. “Er wordt steeds meer waarde gehecht aan beleving. Het is zeker ook goed voor Oostende dat er iets speciaal zit in het aanbod.” Agence Dermul is 64 jaar actief als vastgoedkantoor en verhuurder van vakantiewoningen. In totaal verhuren ze zo’n 140 appartementen als vakantiewoning.