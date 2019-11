Overlast door skaters aan Kursaal kan aangepakt worden Leen Belpaeme

11 november 2019

16u19 0 Oostende De hoogteverschillen, trappen en hellingen van het Kursaal vormen een aantrekkelijk decor voor skaters. Het drukbezette plein is echter niet de meest geschikte plaats om deze sport te beoefenen.

Het Casino-Kursaal en het omliggende kunstwerk behoren tot het cultureel en onroerend erfgoed en lopen aanzienlijke schade op. Bovendien hebben de bewoners veel last van het lawaai dat op het plein weerkaatst wordt. Om te kunnen optreden tegen overlast, past Stad Oostende haar stedelijke verordening aan. Tot nu toe kon de politie enkel vriendelijk vragen aan de skaters om te stoppen, voortaan kan ze bij herhaaldelijke overlast ook echt actie ondernemen. Het Kursaal is een monument en is niet geschikt voor deze sport. Skaters kunnen op andere plekken in de stad terecht, en zeker ook in de skateparken in Mariakerke, het Maria-Hendrikapark of aan de bib”, zegt burgemeester Bart Tommelein.