Ouders zorgen samen voor opvang tijdens vakantie: “We zijn geen monitoren, maar we zijn mama’s. We hebben ervaring genoeg” Leen Belpaeme

19 augustus 2019

13u37 0 Oostende Enkele ouders van Leefschool De Vlieger hebben deze zomer zelf voor opvang voor hun kinderen gezorgd. Het concept bestaat al in andere steden en wordt ondersteund door COKIDO vzw. In Oostende is het de eerste keer, maar de ouders zijn alvast enthousiast. “De eerste dag vraag je je af hoe je de tijd zal vullen, maar uiteindelijk verloopt alles heel vlot.”

Voor veel ouders is de zomervakantie een moeilijke periode om opvang te vinden voor de kinderen. In verschillende steden waren er al initiatieven opgestart waarbij ouders een groep vormen en elk om de beurt instaan voor de opvang van de kinderen. Het basisprincipe is dat je kinderen vier keer gratis naar de kinderopvang-coöperatieve kunnen komen voor elke keer dat je zelf instaat voor kinderopvang. In Oostende was het Sofie Luyens, zelf mama van Fedde (bijna 4 jaar), die andere ouders heeft warmgemaakt om zelf de handen uit de mouwen te steken. “Ik ben zelf leerkracht. Ik ben dus wel thuis, maar ik vind het leuk voor mijn zoon dat hij ook met andere kinderen kan spelen. Ik vind het positief om te zien hoe hij evolueert en hoe hij omgaat met andere kinderen. Aan de andere kant is het ook gemakkelijk om hem hier eens te kunnen afzetten, wetende dat hij in goede handen is. Het voelt heel natuurlijk aan.”

Gevarieerd aanbod

In totaal zijn een 20-tal gezinnen met in totaal zo’n 30 kinderen betrokken bij de opvang. Ze zijn gestart met twee weken opvang in juli en twee weken in augustus als proefperiode. “Dat was een tip van COKIDO vzw om het haalbaar te houden voor iedereen. We kunnen in de toekomst nog altijd uitbreiden”, zegt Sofie. De ouders en de kinderen mogen gebruik maken van Leefschool De Vlieger zelf. Met de avontuurlijke speelplaats en de turnzaal hebben de kinderen heel wat ruimte om te spelen. “We proberen ook een aanbod te voorzien, zodat de kinderen leuke activiteiten kunnen doen. Iedereen vertrekt vanuit zijn eigen talenten om een activiteit te voorzien. Aangezien iedereen anders is, krijg je een gevarieerd aanbod voor de kinderen”, vult Katrien Duthoy aan. Zij werkt bij de stad Oostende. “Wij zijn geen monitoren, maar wij zijn mama’s. We hebben ervaring genoeg. Iedereen heeft zijn talenten en die gebruiken we”, vertelt Sofie. Ook Katrien vindt het leuk om te doen. “De eerste keer denk je dat het een lange dag wordt om te vullen, maar na een tijdje merk je dat het vanzelf losloopt.”

Ondersteunen

De stad Oostende heeft niets met het opvanginitiatief te maken, maar schepen van Kinderopvang Silke Beirens is wel enthousiast. “Wij zien dit aanbod als complementair op het reguliere aanbod. Wij staan achter dit burgerinitiatief en we zullen bekijken of we in de toekomst deze en andere ouders die een groep willen starten kunnen ondersteunen”, zegt de schepen.