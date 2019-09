Oude radartoren wordt afgebroken voor verbreding havengeul Leen Belpaeme

16 september 2019

14u35 0 Oostende Dinsdag wordt in de haven van Oostende gestart met de afbraak van de voormalige radartoren op de Halve Maandijk op oosteroever. De 30 meter hoge toren is 30 jaar oud en al enkele jaren niet meer in gebruik. De toren zal van boven naar beneden in stukjes worden genepen. De afbraak van de radartoren is noodzakelijk om de havengeul te kunnen verbreden en zo de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen.

De afbraak van de radartoren staat al enkele jaren op de planning en is noodzakelijk voor het project ‘Verbreding havengeul ter hoogte van Halve Maan’. De oude radartoren werd in 2016 vervangen door een nieuwe en grotere toren, die meer zeewaarts op het uiteinde van de oostelijke havendam staat en daardoor een groter radarbereik op zee heeft. De toren maakt deel uit van de Schelderadarketen (SRK), een netwerk van vijf bemande verkeerscentrales, 22 onbemande radartorens en heel wat technische tools waarmee Vlaanderen en Nederland de scheepvaart begeleiden van volle zee tot aan de kade.

De verbreding van de havengeul komt de scheepsvaart ten goede, maar kadert ook binnen het geïntegreerd plan kustverdediging. “Met dit plan beschermen we Oostende tegen overstromingen en versterken we tegelijk de economische positie van de haven”, zegt Ben Weyts, uittredend Vlaams minister van Openbare Werken. “Na de verbreding zal de haven toegankelijk zijn voor grotere jumbo ferry’s (197 m), cruiseschepen (218 m), vrachtschepen (150 m) en installatieschepen voor windmolens (148 m). Met meerdere grotere infrastructuurprojecten geven we de Haven van Oostende een mooi draagvlak voor haar verdere groei.” De toegangsgeul wordt verbreed van 85 m naar 125 m vooraan de Halve Maan-site. Achteraan, ter hoogte van de ingang Visserijsluis, wordt de geul verbreed tot 145 meter.

De werken verlopen in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en worden uitgevoerd door De Tijdelijke Vereniging Jan De Nul – Soetaert – Smet. De werken zijn in mei van dit jaar gestart en zullen een kleine twee jaar duren. De totale kostprijs bedraagt 22.670.000 euro