Oswald Boedt is tweede coronaslachtoffer in Oostende Leen Belpaeme

25 maart 2020

20u03 20 Oostende In AZ Damiaan is woensdag een tweede patiënt overleden, het gaat om Oswald Boedt (83). De Oostendenaar belandde vorig weekend in het ziekenhuis en uit tests bleek dat hij besmet was met het coronavirus. Zijn familie is mogelijk ook besmet met het virus waardoor ze onderling geen contact mogen hebben. “Het is een moeilijke situatie”, getuigt kleindochter Jessie Laleman.

Het coronavirus heeft ondertussen al twee slachtoffers gemaakt in Oostende. Woensdag bezweek ook Oswald Boedt in het AZ Damiaan. Oswald laat zijn vrouw Maria Maenhout (87) achter, een zoon, een stiefzoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen. “Hij was vroeger bakker in zijn eigen bakkerij Boedt in de Torhoutsesteenweg. Hij was vooral ook graag buiten, je kon hem vaak vinden op “’t hoofd’ om te vissen”, vertelt Jessie Laleman.

“Mijn opa was diabeet en hij ging drie keer in de week naar de nierdialyse”, gaat Jessie verder. “Hij had vorige week zaterdag een flauwte gekregen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht weer naar huis, maar uit tests bleek dat hij besmet was het met coronavirus. Toen hij vorige week maandag niet meer uit bed raakte werd hij opnieuw naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt Jessie.

Dankbaar

Oswalds toestand ging telkens achteruit en woensdag is hij overleden. De familie is het ziekenhuis dankbaar. “Ze hebben ons altijd op de hoogte gehouden en er alles aan gedaan om hem te redden. Mijn ouders hebben nog telefoon gekregen dat hij het niet zou halen en dat ze zo snel mogelijk moesten komen, maar het was al te laat.”

Het afscheid wordt extra zwaar voor de familie. “We mogen met niemand contact hebben. Twee weken geleden hebben we nog een gezinsuitstap gedaan, waardoor we ook besmet kunnen zijn. Niemand mag samenkomen, we mogen niet naar het ziekenhuis en kunnen geen laatste groet brengen. We zullen enkel in heel intieme kring afscheid nemen, maar we mogen elkaar niet aanraken. Dat maakt het allemaal extra moeilijk.”