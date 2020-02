Ostenders van AZ Damiaan bekroond met een Kortom Award Leen Belpaeme

14 februari 2020

15u36 0 Oostende AZ Damiaan Oostende won met Ostenders, de miniserie over leven en werken in het ziekenhuis, een Kortom Award in de categorie Social profit.

De Kortom Awards belonen innovatieve, inspirerende en impactvolle projecten van overheden en socialprofitorganisaties die het belang van communicatie onderstrepen. Deze bekroning wordt toegekend door Kortom vzw, de vakvereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie. ‘Ostenders’ werd geprezen door de jury omdat het een verhaal is waarvan alle puzzelstukken mooi in elkaar passen. “Met de gewaagde, vernieuwende, creatieve en professioneel uitgewerkte campagne zet het ziekenhuis zich als werkgever in de kijker. Met succes, want de miniserie trok nieuwe sollicitanten aan en het zette het ziekenhuis én de sector in de schijnwerpers. Bovendien zorgde de campagne voor een nooit eerder geziene interne dynamiek.”

Collegialiteit

Uiteraard is deze communicatieprijs een mooie waardering voor alle medewerkers van het ziekenhuis, de echte Ostenders dus. “Alle acteurs in deze campagne zijn eigen medewerkers, die vol overgave uitdragen dat ze graag werken in Az Damiaan. Collegialiteit loopt als een rode draad in dit verhaal en het is dan ook als één groot team dat we deze award vol trots in ontvangst nemen”, aldus stafmedewerker PR & communicatie van Az Damiaan Kevin Mollet, die samen met de collega’s van de dienst HR en creatief marketingbureau d-artagnan uit Brugge deze campagne vorm gaf.