Ostend Zombie Race is afgeschaft wegens te duur Leen Belpaeme

18 oktober 2019

18u14 0 Oostende Halloween komt er aan, maar in Oostende zijn er geen grote evenementen rond het thema. De vorige jaren was er nog de Ostend Zombie race, maar het evenement werd afgeschaft door het nieuwe stadsbestuur.

“In het bestuursakkoord werd opgenomen dat de stad best geen organisator moet zijn van sportevenementen maar in de toekomst vooral als regisseur en facilitator zal optreden”, licht schepen Bart Plasschaert toe. “Niettegenstaande de wedstrijd echt wel leuk was hebben we gekozen om ze niet verder te zetten. De Zombie Race werd volledig en exclusief door de sportdienst georganiseerd. Er kwamen een 550-tal mensen op af. Daartegenover stond een kostprijs van 20.244,06 euro met daarenboven de inzet van de volledige sportdienst in een weekend. Het gaat om 12 personeelsleden op zaterdag en 24 personeelsleden op zondag. Deze kost zit nog niet vervat in die 20.000 euro.”

Het stadsbestuur vindt dat er genoeg sportevenementen zijn in Oostende. “Er zijn in reeds 15 loopwedstrijden in het kader van het Oostends Loopcriterium. Deze worden telkens met ofwel een sportclub, ofwel een handelaarsbond in het kader van de wijkwerking georganiseerd. Daarnaast is er ook een strandloop, de Night Run , de Color Run, etc…. kortom er zijn wel wat loopmogelijkheden in onze stad”, zegt de schepen van Sport nog.

Alle loopwedstrijden zullen in de loop van 2020 geëvalueerd worden naar een kwaliteitslabel toe. Het is de bedoeling om zo de professionaliteit van de recreatieve wedstrijden te verhogen.