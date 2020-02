Ostend Science park wil marien en maritiem onderzoek in Oostende verankeren Leen Belpaeme

27 februari 2020

22u22 0 Oostende In Oostende is het Ostend Science Park gelanceerd. Dit wetenschapspark, een initiatief van UGent, POM West-Vlaanderen en Haven Oostende, wil bedrijven aantrekken die actief zijn in de blauwe economie.

Op Plassendale is GreenBridge ondertussen al jarenlang actief. De site wordt nu echter uitgebreid om marien en maritiem onderzoek in Oostende te verankeren in het Ostend Science Park. GreenBridge wordt tegelijkertijd omgedoopt in BlueBridge. Zowel de UGent als bedrijven voeren er onderzoek om de blauwe economie verder te versterken. Op de uitgebreide site van meer dan 16 hectare kunnen bedrijven gebruik maken van de testfaciliteiten en knowhow om nieuwe high-end producten en diensten gelinkt aan de blauwe economie te ontwikkelen. De totale blauwe economie is nu al goed voor een toegevoegde waarde voor 13,47 miljard euro en creëert bijna 154.000 jobs in Vlaanderen. “In Oostende werken momenteel meer dan 600 mensen permanent in de offshore windindustrie”, aldus Dirk Declerck, CEO Haven Oostende. “Het wetenschapspark zal een boost geven aan onze activiteiten. De bijkomende bedrijvigheid zorgt op haar beurt voor extra tewerkstelling in onze regio. Door de blauwe economie in Oostende te verankeren bouwen wij onze haven uit tot een belangrijke logistieke hub voor energie opgewekt op zee.”

Met e-BO Enterprises zette al een eerste bedrijf de stap naar Ostend Science Park. Het Ieperse bedrijf van CEO Christophe Dhaene is gespecialiseerd in het ontwikkelen van veilige platformen voor de distributie van content, netwerkbeheerdiensten, cloud computing en infrastructuurbeheer. e-BO zocht een geschikte locatie om hun activiteiten in de offshore sector op te voeren. De nieuwe vestiging van e-BO Enterprises zal 10.000m² groot zijn en 140 medewerkers huisvesten.

Bedrijven gezocht

Ostend Science Park zet nu zijn deuren open voor bedrijven, uit binnen- en buitenland, die het voorbeeld van e-BO Enterprises volgen. Bedrijven met eigen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, actief in de blauwe economie, vinden hier dankzij de wisselwerking met de onderzoekers en de beschikbaarheid van real life testinfrastructuur de ideale voedingsbodem om hun business verder te ontwikkelen.