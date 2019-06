Ostend Padel Club neemt 2 nieuwe terreinen in gebruik: “Populariteit van de sport blijft stijgen” Timmy Van Assche

02 juni 2019

15u35 0 Oostende De Ostend Padel Club heeft haar aantal speelvelden uitgebreid van vier naar zes. “De laagdrempeligheid van het spelletje vormt de grootste succesfactor", zegt voorzitter Manu Beuselinck.

De sport padel kwam in de jaren zeventig vanuit Zuid-Amerika en Spanje de rest van Europa veroveren. Het is een mix van tennis en squash. Pas de laatste jaren krijgt de sport ook in ons land vaste voet aan grond. In 2016 werd, in de schoot van Ostend Tennis Club, de Ostend Padel Club opgericht. Aanvankelijk werd op vier terreinen gespeeld. Nu investeerde de club 75.000 euro in twee nieuwe velden. “De velden zijn aangelegd in kunstgras met zand, wat zorgt voor een zachte ondergrond die beter is voor de gewrichten", vertelt clubvoorzitter Manu Beuselinck. “De uitbreiding was nodig omdat ons ledenaantal alsmaar toeneemt. Op dit moment zijn bijna 340 mensen lid van OPC, negentig daarvan combineren hun lidmaatschap met dat van onze tennisclubs." OTC zelf telt 650 leden.

Laagdrempelig

“We zijn ervan overtuigd dat de populariteit van padel zal blijven toenemen”, vervolgt Beuselinck. “De sport is laagdrempelig. Zo moet je, in tegenstelling tot het meer technische tennis, geen bovenhandse opslag aanleren. Het veld is ook ietsje kleiner dan een tennisterrein en de ballen vliegen niet zomaar buiten. De niveauverschillen tussen de verschillende spelers worden ook makkelijker weggewerkt. We zien veel mensen die voor het eerst komen padellen met een glimlach het terrein verlaten.” Padel kan je ook makkelijker spelen als het heeft geregend. Voor 50 euro kan je drie lessen padel volgen en genieten van twee uur vrij spel. De club stelt voor beginners ook rackets ter beschikking. Alle info: www.ostendpadel.be.