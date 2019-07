Ostend Beach viert jubileumeditie: 3 dagen, ruim 100 internationale artiesten en meer dan 15.000 bezoekers Timmy Van Assche

09 juli 2019

17u04 0 Oostende Van vrijdag tot en met zondag palmt dancefestival Ostend Beach het Klein Strand in. Voor de tiende keer al, wat het dit jaar een extra speciale editie maakt. Er worden meer dan 15.000 feestvierders verwacht die helemaal loos gaan op de meer dan honderd internationale artiesten. Opvallend: de organisatoren willen hun festival ook internationaal uitbouwen.

Ostend Beach begon destijds als een grote strandfuif, maar is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de internationale festivalkalender. Getuige daarvan was de erkenning als beste strandfestival ter werleld twee jaar terug. Voor de tiende editie halen de organisatoren alles uit de kast en duurt het festival voor het eerst drie dagen. “We hebben de programmatie opgesplitst. Op vrijdag ligt de focus op urbanmuziek, wat eerder het jongere publiek zal lokken. Met dagticketprijzen van amper 20 euro loopt de verkoop voor de vrijdag als een trein”, zeggen organisatoren Jan Mortelmans en Kevin Beirens. De dag wordt gekleurd door headliners Jebroer en Lil’ Kleine. Op zaterdag wordt eerder mainstream muziek gedraaid. Opvallende namen daarbij zijn ongetwijfeld MATTN, DiMaro, Yves V en Marco Bailey. De affiche op zondag moet vooral het oudere publiek bekoren met Cherry Moon Legends, Mike Push, Fred Hush Deborah De Luca en natuurlijk de dj-set van Faithless als afsluiter. In totaal staan meer dan honderd lokale, nationale en buitenlandse dj’s opd e planken. “Omdat we zo’n gevarieerd programma presenteren, lokken we een heel breed publiek", vervolgen Jan en Kevin. “Wie een combiticket koopt, krijgt ook elke dag iets anders voorgeschoteld. Anderzijds zijn er ook bezoekers die specifiek een ticket voor een bepaalde dag kopen.” Leuk weetje: de gemiddelde leeftijd van de festivalgangers lag in 2018 op 31 jaar, maar dat kan dit keer wat lager liggen door de programmatie op vrijdag. Zowat 98 procent van de tickets zijn al verkocht, alle VIP-kaarten zijn zelfs al de deur uit. Er worden meer dan 15.000 bezoekers verwacht.

Ecologisch

Naast een interessante affiche werd ook geïnvesteerd in nieuwe podia. “De mainstage kreeg een volledige make-over", gaan de organisatoren door. “Met onze partner Eristoff trekken we een zwarte tent op die prima past bij techno. Red Bull plant dan weer een watertoren neer op het terrein waar je je festivalbandje kan opladen en een gratis Red Bull White ontvangt. En bij Schweppes worden zaterdag en zondag steengoeie cocktails gemaakt en serranoham met de hand wordt gesneden.” Los van alle feestgedruis denken ze bij Ostend Beach ook aan het milieu. “We zijn een voortrekker bij het organiseren van een duurzaam, afvalarm en plasticvrij festival. Ecologische drankbekers die kunnen worden teruggebracht bij de bar, het verbannen van rietjes en confetti, en het serveren van eten in kartonnen bordjes met houten bestek zijn enkele speerpunten. We werken ook samen met de vzw Proper Strand Lopers, die het festivalpubliek extra zal sensibiliseren.”

Internationaal

Al drie jaar organiseren de mannen achter Ostend Beach een ‘sneeuweditie’ in een Europees skioord, zoals in Les Sybelles vorig jaar. Maar Ostend Beach zelf staat op de rand van een grote internationale doorbraak. “Later deze maand, op 26 en 27 juli, trekken we naar het Japanse Tokyo en Thaise Bangkok voor twee clubshows. Maar er is meer. We zijn volop in onderhandeling om Ostend Beach in 2020 ergens anders ter wereld in te richten. De afgelopen jaren hebben we heel wat knowhow en contacten opgebouwd om een beachfestival in te richten - de aanpak is toch nog anders dan een klassiek festival op een weide. We willen ons logo - de bekende oktopus - en concept elders ter wereld uitdragen en Oostendse specialiteiten op de kaart zetten, zoals garnaalkroketten. Zo kunnen we de stad Oostende op de internationale kaart zetten en aan citymarketing doen.” Alle info en tickets: www.ostendbeach.be.