Organisatoren ‘mars voor democratie’ vragen meer transparantie voor publieke acties, burgemeester Tommelein herhaalt standpunt over betoging Timmy Van Assche

23 september 2020

19u59 0 Oostende Na de ‘mars tegen straffeloosheid’ op zondag 30 augustus stond aanvankelijk een tegenbetoging gepland onder de naam ‘mars voor democratie’. Maar die actie gaat niet door. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en de politie verbieden de bijeenkomst, de organisatoren voelen zich verongelijkt.

De ‘mars tegen straffeloosheid’ wist op zondag 30 augustus zo'n 250 personen naar de kust te lokken. Ze kwam er naar aanleiding van de opstootjes op het strand van Blankenberge eerder in de zomer. Tijdens die bijeenkomst werden racistische slogans geroepen en een nazigroet gebracht. Het politieonderzoek hiernaar loopt nog. Verschillende organisaties hoopten die betoging te kunnen counteren met een ‘mars voor democratie’. Burgemeester Tommelein en de politie verbieden die bijeenkomst, tot ergernis van de manifestanten. “Iedereen die niet akkoord gaat met de huidige gang van zaken, moet dit op straat kunnen tonen met spandoeken, vlaggen, of pannen en potten”, laten Hugo Buyssens en Len Lavens weten. “Veel Oostendenaars waren verontwaardigd toen ze zagen dat de mars in augustus werd getolereerd. De burgemeester wil Oostendenaars nu muilkorven onder het mom van corona. Hij wil geen publieke politieke actie toelaten en wurgt zo het democratisch debat. Hoe dan ook heeft Oostende nood aan een transparante procedure zodat geweldloze publieke acties, die niet ingaan tegen de wetten rond racisme en haat, toegelaten worden. Dit is een zaak voor de hele gemeenteraad.” Eerder deze week was er overleg tussen de initiatiefnemers en de stad, maar dat noemen die eerste “een schijnoverleg”. Ze waarschuwen ook voor een “verdere polarisatie”.

“Consequent”

“De ‘mars tegen straffeloosheid werd helemaal niet getolereerd en was evenzeer verboden”, haalt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) aan. “De politie kwam ter plaatse en er werden pv’s opgesteld. We hebben die actie dan ook ten strengste veroordeeld in de gemeenteraad. De organisatoren van de ‘mars voor democratie’ moeten zich niet verongelijkt voelen. Op onze vraag hoeveel deelnemers ze verwachten, geven ze vijfhonderd tot duizend personen op. Maar op Facebook zien we nu dat ze op honderd deelnemers hadden gemikt. Dat is niet consistent en geeft aan dat ze niet in staat zijn om een coronaveilige actie op te zetten. Het is ook niet geweten of er een tegenbetoging zal zijn.”

Tommelein gaat door. “Op 7 juni was er ook al een actie aan het standbeeld van Leopold II, met dezelfde personen als de ‘mars voor democratie’. Ook hier kwam de politie tussen om de boel niet te laten escaleren. In juli was er dan weer een actie met de focus op vluchtelingen, ook weer met enkele van dezelfde personen betrokken. Alweer moest de politie tussenkomen en werd een pv opgesteld. De Nationale Veiligheidsraad is duidelijk en laat dergelijke acties niet toe. Je mag dit niet vergelijken met publiek toelaten op een voetbalmatch, hé. Daar gelden strenge protocollen en moeten bezoekers hun naam en bubbel doorgeven.”

“Ik ben tegen absoluut tegen elke vorm van racisme en extremisme en zet me in voor vrije meningsuiting. Dat ze me verwijten de inwoners ‘te muilkorven’ is absoluut niet correct. We zijn consequent en houden dezelfde lijn aan sinds 13 maart.”