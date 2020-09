Organisator Oostende voor Anker wandelt 655 kilometer naar Compostela: “Dan gaat een mens wel eens nadenken” Leen Belpaeme

22 september 2020

18u07 0 Oostende Hubert Rubbens (56) is terug in Oostende na een voettocht van 655 kilometer naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Corona bracht de reisplannen soms in de war, maar de organisator van Oostende voor Anker blikt tevreden terug op zijn tocht. “Je hebt vooral veel tijd om na te denken over wat je allemaal gedaan hebt in je leven." Hij zamelde ondertussen al 16.000 euro in voor De Lichtbaken.

Begin september vertrok Hubert Rubbens naar Portugal om via de pelgrimroute Caminho Português een voettocht af te leggen naar Santiago de Compostela. Door corona was het onderweg nog rustiger dan anders. “Ik heb op mijn tocht misschien 20 pelgrims in totaal gezien. Veel mensen denken dat het moeilijk is voor mij om alleen te zijn, maar ik ben eigenlijk wel graag alleen. Ik treed de jongste jaren veel op de voorgrond als organisator, maar van nature zal ik eerst luisteren en pas iets zeggen als mensen mijn mening vragen. Enkel ’s avonds, als je ergens aan het wachten bent om te eten, was het soms lastig om alleen te zijn”, blikt Rubbens terug.

48 graden Celsius

De Oostendenaar marcheerde elke dag een aan tempo van 5 à 6 kilometer per uur. “Dat is ook nodig. Anders ga je veel te traag vooruit. Op de langste dag heb ik 52 kilometer afgelegd. Ik vertrok ’s morgens vroeg om telkens ten laatste om 15 uur op mijn bestemming aan te komen. Dat was ook nodig, met temperaturen tot 48 graden. Ik ben onderweg ook bijna niet gestopt. Enkel als ik een rivier of de zee zag, kon ik het niet laten om even een duik te nemen als echte waterrat. Mijn zwembroek zat standaard in mijn rugzak.”

Mijn doel was eigenlijk 5.000 euro, maar het is ongelofelijk hoeveel mensen mijn tocht wilden steunen Hubert Rubbens

Hubert Rubbens is sinds vorig jaar met pensioen na een carrière in de marine. Het idee om een pelgrimstocht af te leggen, kreeg vorm bij de start van de coronapandemie. “Veel mensen zeiden dat ik mezelf zou tegenkomen, maar dat is niet gebeurd. Als je goed voor jezelf zorgt door gezond te eten en niet te veel alcohol te drinken en goed je materiaal verzorgt, dan lukt het wel goed. Je hebt vooral veel tijd om na te denken over wat je allemaal gedaan hebt in je leven. Over wat je goed gedaan hebt, en wat niet. Je denkt ook na over vroeger.”

Speelgoed van kinderen verkocht

Hubert deelde voor het eerst ook een deel van zijn jeugd met zijn volgers. “Tot mijn 8 jaar verliep alles normaal bij ons thuis, maar mijn ouders gaven veel geld uit en de schulden begonnen zich op te stapelen. Onze volledige inboedel werd drie keer openbaar verkocht. Ik begrijp nog altijd niet wat de meerwaarde was om het speelgoed van kinderen te verkopen. Dat laat een grote indruk na op je als kind. Ik ben op mijn 14de beginnen werken in de horeca. Gelukkig zorgden onze grootouders en mijn oom voor ons. Dankzij hen kregen wij een kans en hebben mijn broer en ik veel bereikt in het leven zoals gelukkig zijn, een prachtige familie en een toffe job. Dit is het mooiste voorbeeld dat het anders kan. Ik had alles al achter mij gelaten, maar tijdens zo’n tocht komt zoiets toch naar boven. Het was tijd om dit eens te delen.”

Voedselverdeling

Na Compostela trok Hubert nog met de snelbus naar Porto. “Daar heb ik nog een stuk van de Atlantische weg afgelegd. Zo bereikte ik mijn doelstelling van 680 kilometer, maar ik wou vooral de Capela do Senhor da Pedra-Miramar zien. Een kapel gebouwd in de Atlantische Oceaan. Dat was zeker het ommetje waard.”

Met zijn tocht verzamelde Hubert nu al 16.000 euro voor De Lichtbaken. “Tijdens de lockdown hebben we, samen met de serviceclubs in Oostende, geholpen om de organisaties die instaan voor voedselverdeling te bevoorraden. De Lichtbaken deed ook tijdens deze moeilijke periode verder en omdat ik ambassadeur ben voor Warm Oostende, ontstond het idee om de tocht te koppelen aan een inzamelactie. Mijn doel was eigenlijk 5.000 euro, maar het is ongelofelijk hoeveel mensen mijn tocht wilden steunen. Hilde van De Vlasschaard in Stene gaf bijvoorbeeld 630 euro. Ze had de centen, die ze anders zou uitgeven tijdens het uitgaan, in een pot gestoken.”

Ondertussen is de Oostendenaar alweer druk in de weer. “Ik ben actief in 19 verenigingen en ook de voorbereidingen voor Oostende voor Anker in 2021 zijn al begonnen. Ik ben hoopvol dat we tegen dan een nieuwe editie kunnen organiseren.”