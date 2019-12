Organisaties voeren actie onder lichttunnel tegen besparingen: “Het wordt kouder dan ooit voor armste mensen” Leen Belpaeme

18 december 2019

19u21 0 Oostende Heel wat Oostendse middenveldorganisaties verzamelden woensdagmiddag tijdens de eerste lichtshow onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat om actie te voeren tegen de besparingen van de Vlaamse regering. Ze vormden een lange rij en plakten tape over hun mond. Met bordjes maakten ze hun ongenoegen duidelijk. “Het wordt kouder dan ooit, zeker voor de armste mensen.”

De organisaties willen actie voeren tegen het beleid van de Vlaamse regering. “Neen we zijn niet boos, we zijn woedend”, is de boodschap. “Amper zes maanden na de Vlaamse verkiezing worden we overspoeld door een tsunami van besparingen in welzijn, cultuur, jeugdwerk,... het is een illusie dat dit niet zal raken aan de meest kwetsbare Oostendenaars zoals de dak- en thuislozen, slachtoffers van geweld en andere misdrijven, volwassenen en jongeren met psychische en relationele problemen, kinderen in vechtscheidingen, kansarmen, kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties, mensen met beperking of mensen op de vlucht. Deze besparing is niet te rijmen met de visie van de Vlaamse regering, die zogenaamd wil gaan voor een warme en zorgzame samenleving. Bovendien zullen deze maatregelen de inspanningen van de armoedeaanpak van de lokale overheid hypothekeren”, vinden de organisaties.

