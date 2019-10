Orde van de Wullok viert 50ste verjaardag. “De optredens van de showgirls zijn al gekend ver buiten de stadsgrenzen” Leen Belpaeme

27 oktober 2019

13u04 0 Oostende De leden van de Orde van de Wullok vierden zaterdag feest voor het 50-jarig bestaan van de vereniging en ze zijn bijzonder fier dat ze de titel koninklijke mogen ontvangen. Jeannine Maene kreeg in het stadhuis ook de Gerard Award overhandigd voor haar jarenlange inzet.

De orde van de Wullok werd op 28 oktober 1969 boven het doopvont gehouden. “De stichter Robert Dequick, gekend als Berten Wullok wilde in navolging van de Orde van de Kloeffe, de Orde van de Garnaal en de Orde van de Sombrero’s jaarlijks een carnavalbal organiseren. Bij de oprichting van de Orde kwam het gros van de leden uit het vissersmilieu en werd als thuishaven voor het café de machinist op het mijnplein gekozen”, vertelt huidige voorzitter John Desmit. In september 1971 werd onder impuls van Jeannine Maene een majorettenkorps aan de Orde van de Wullok toegevoegd. “Met een zestiental meisjes werd er toen gestart en gezien het succes van deze “dansmarietjes” werd de groep steeds maar groter en evolueerden wij mee en werd midden de jaren 80 de naam veranderd in de Wullok Showgirls. De meisjes die destijds aan de wieg stonden van de showgroep werden dames, huwden en kregen kinderen, maar velen bleven bij de Wullokfamilie.” De optredens van deze dames en meisjes zijn ondertussen al gekend ver buiten de stadsgrenzen. Elk jaar werden we gevraagd in het binnen- en buitenland en verzorgden wij er diverse optredens. Showoptredens van Parijs tot Tervuren en deelnames aan stoeten van De Panne tot de Spaanse Costa’s.

Ook zaterdag zat Jeannine Maene op de eerste rij en ze denkt er niet aan om te stoppen. Haar man en 45 jaar lang voorzitter, Robert ‘Berten Wullok’ Dequick, is in 2014 overleden. Zijn erfenis wordt ondertussen levendig gehouden door meer dan 100 leden onder het toeziend oog van Jeannine. Elke week komt ze nog samen met de dames die de kostuums maken. Elk jaar zijn er nieuwe weelderige kostuums die allemaal op maat gemaakt worden. Een indrukwekkende prestatie samen met Bianca Debruyne, Linda Deneve, Carmen Muller, Linda Debruyne en Nancy Vanassche. “Ik haal er nog altijd heel veel plezier uit. We hebben al een indrukwekkende collectie opgebouwd”, zegt Jeannine. Ook de jaarlijkse show wordt nog door Jeannine persoonlijk goedgekeurd met een streng oog. En ze denkt nog niet aan stoppen, ook niet op haar 87ste.