Opvallende moederdagactie, T-shirts en knappe fotocollage ronden veiling ten voordele van KV Oostende af Timmy Van Assche

03 mei 2020

06u32 0 Oostende Over de geldinzameling en veilingacties ten voordele van KV Oostende is al heel wat inkt gevloeid. Alle acties lopen stilaan op hun laatste benen, maar afsluiten gebeurt in schoonheid met nog drie opvallende initiatieven. Alle info vind je op www.kvo.be en de veilingsite www.ebay.fr/usr/chtiscollecteurs.

Gedragen voetbaltruitjes, kunstwerken en avondjes uit met bekende Vlamingen: de acties van KV Oostende om extra financiële steun in te zamelen, hebben hun effect niet gemist. Nadat we eerder al schreven over het gezin in De Haan dat mondmaskers maakt ten voordele van de kustploeg, zijn er nog drie initiatieven die de grote inzamelactie zullen afronden. Eind komende week worden de resultaten verwacht van de acties.

Moederdag

Beginnen doen we met een actie in kader van Moederdag. Superfan Philip Denys - die veel fans zullen kennen van zijn auto in KVO-kleuren en spandoeken aan zijn woning in het Oost-Vlaamse Beervelde - zal een banner maken met daarop de namen van mama’s. Dat spandoek komt vervolgens aan het stadion te hangen. “Nu KVO gered lijkt, zal de club dat geld gebruiken om de jeugd- en supporterswerking én enkele sociale projecten te ondersteunen", vertelt Philip. “Toen ik in het nieuws de pakkende verhalen zag van kinderen die in coronatijden hun moeder niet mochten bezoeken, zette ik deze moederdagactie op poten. Het volstaat om de naam van jouw mama te mailen en dan komt die naam op een groot spandoek te staan dat ik op moederdag aan de poorten van het KVO-stadion hang. Deze actie is er voor iederéén die zijn of haar liefde aan mama wil uitdragen. Daarnaast kun je ook vrijblijvend een bedrag storten, het verzamelde geld wordt dan gebruikt om een goed doel inzake coronabestrijding te ondersteunen. Mensen die iets storten, maken ook nog kans een op een ruiker bloemen voor hun mama.” Wil jij jouw mama verrassen met haar naam op het spandoek aan het KVO-stadion? Mail naar computpc11@gmail.com en stort een vrijblijvende bijdrage op rekeningnummer BE70 7509 4367 0625.

“Don't take my Ostend away”

Het bedrukkingsbedrijf Créa-Vé brengt enkele T-shirts uit met daarop de boodschap ‘Don't take my Ostend away’. De slagzin is gebaseerd op het liedje ‘Don’t take my sunshine away’. Er zijn vanaf medium verschillende maten beschikbaar. Een exemplaar kost 20 euro, per verkochte T-shirt gaat 5 euro naar KVO. Kopen kan via de Facebook-pagina van Créa-Vé.

Eb en vloed

Als allerlaatste actie is er een knap werk van de Franse artiest en creatieveling Kamal Hill. Hij brengt onder de naam ‘KVO, sinds 1981 eb en vloed’ een mooie, verharde fototableau uit, die digitaal werd uitgetekend. Het werk meet 80 op 60 centimeter en telt verschillende iconen uit bijna veertig jaar clubgeschiedenis. Bieden kan via de intussen bekende website op eBay.