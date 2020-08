Opvallend rustig aan zee: allesbehalve zonnig en treinen voor amper 40 procent gevuld Timmy Van Assche

15 augustus 2020

12u36 58 Oostende Wat zich aankondigde als één van de drukste zomerweekends van deze vakantie aan de Kust, valt vooralsnog rustig uit. Volle stranden zijn er absoluut niet, ook de NMBS laat een lage bezetting van haar treinen richting zee noteren. De meeste dagjesmensen lijken te opteren voor een dijkwandeling.



Het zijn intussen bekende routines geworden voor iedereen die een dagje naar zee plant: de druktebarometer checken en een kijkje nemen op de verschillende webcams in de kustgemeenten. De kalmte die er op deze zaterdag vooralsnog heerst, is dan ook best opvallend. Behalve héél eventjes in Knokke, kleurt de druktebarometer al een hele voormiddag (donker) groen. Dat wil letterlijk ook zeggen dat het ‘rustig’ is. De webcams langs de verschillende dijken bevestigen dat ook.

“Het weer en de temperaturen zijn veel minder tropisch in vergelijking met de voorbije dagen. Zo was het de hele voormiddag vrij bewolkt aan zee”, weten ze bij Westtoer. “Bovendien hebben we een oproep gedaan naar mensen die een dagje aan zee planden om hun bezoek aan de Kust te spreiden in tijd én naar locatie. Zo zien we dat het in de centra van de kustgemeenten vrij kalm is."

Bij Westtoer zien ze ook een lage bezetting van de treinen richting onze Kust: de meeste treinen waren niet eens voor de helft gevuld. Dat bevestigt vervoersmaatschappij NMBS. “Er is zeker geen sprake van overbezette treinen, alles is onder controle. Voor de kusttreinen gaat het momenteel om een bezetting van enkele tientallen procenten. Uitschieters zijn er niet, in de meeste gevallen ligt de bezetting rond de veertig procent”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. In de aanloop naar dit traditioneel populaire weekend - en in de nasleep van enkele schermutselingen in onder meer Blankenberge - volgde bovendien een inkrimping van het treinaanbod.