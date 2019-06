Opschudding door brand bij Proviron: “Nooit gevaar voor omwonenden geweest” Bart Boterman

26 juni 2019

20u23 0 Oostende Op de site chemiebedrijf Proviron in de Stationsstraat in Oostende woedde woensdag rond 18 uur een brand in een leiding. Er was even opschudding op het bedrijf, maar ook bij buurtbewoners. “Er was op geen enkel moment gevaar voor omwonenden”, zegt kapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer.

Volgens de brandweerkapitein ging om een brand in een gecompartimenteerde leiding. “Daardoor bleef het vuur ook binnen de compartimenten en kon het niet ontsnappen”, zegt Van der Veken. Zowel de brandweerposten van Oostende, Brugge en Gistel gingen en ter plaatse. Intussen had de bedrijfsbrandweer van Proviron de eerste maatregelen genomen. De pompiers blusten het interne vuur via een opening in de leiding.

De installatie was op het moment van de brand nochtans afgesloten. “Het vuur was het gevolg van laswerken die een restant in een installatie hebben doen ontbranden”, voegt Dries Van der Veken nog toe. Iets voor 20 uur was het incident voorbij.