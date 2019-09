Oppositiepartij blijft ijveren voor minimumleeftijd van 2,5 jaar voor speelcompagnie. “Opvang jonge kinderen is veel duurder geworden” Leen Belpaeme

16 september 2019

13u26 2 Oostende Sp.a – stadsmakers zet volgende week een extra agendapunt op de gemeenteraad om de leeftijd voor de speelcompagnie opnieuw omlaag te doen én wil de dagprijs op 4 euro vastleggen.

Het stadsbestuur had begin 2019 voor de organisatie van de Speelcompagnie een wijziging doorgevoerd. Afgelopen zomer werden peuters die geboren zijn in 2016 of later niet meer opgevangen in de Speelcompagnie. Zij werden doorverwezen naar de Buitenschoolse Kinderopvang. “De beslissing betekent een prijsverhoging voor veel ouders. Om een kindje van vier jaar in de Speelcompagnie (van 8.30 tot 17.00 uur) gedurende 20 dagen in de zomerperiode op te vangen komt dit op een kost van 80 euro met een warme maaltijd, activiteiten en busvervoer inbegrepen. Voor een kindje van vier jaar in de BKO (langer dan 6u) gedurende 20 dagen in de zomerperiode is dit een kostprijs van 183 euro zonder warme maaltijd, zonder tussendoortje, met busvervoer. “Al jaren slaagde de Speelcompagnie erin om ook peuters te betrekken in hun werking. Het nieuwe bestuur sluit de peuters uit en zadelt ouders zo op met een fikse prijsverhoging in de BKO. Onze fractie blijft ervoor pleiten om de uitsluiting van deze kinderen in de Speelcompagnie terug te draaien, zodat ouders zelf kunnen beslissen over de opvang voor hun kinderen. We willen bovendien vermijden dat ook de Speelcompagnie ten prooi valt aan een prijsverhoging. En daarom dienen wij een agendapunt in op de Gemeenteraad dat én de startleeftijd opnieuw op 2,5 jaar brengt én de dagprijs voor deze legislatuur vastpint op 4 euro inclusief warme maaltijden, activiteiten en busvervoer.’, verduidelijkt gemeenteraadslid Nancy Bourgoignie.

Meer over Speelcompagnie

samenleving

politiek

familie