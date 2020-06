Oppositie vraagt onderzoek naar corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Boarebreker: “Dit mag niet nóg eens gebeuren” Leen Belpaeme

25 juni 2020

13u58 0 Oostende De Oostendse oppositiepartij sp.a-stadsmakers heeft in de gemeenteraad een onderzoek gevraagd naar de manier waarop bewoners van het woonzorgcentrum De Boarebreker getest werden op corona. “Een dergelijke uitbraak mag niet nog eens gebeuren.”

De aanpak van de coronabesmettingen in WZC De Boarebreker blijft politiek beroering veroorzaken. Eerder had de partij al forse kritiek op het Agentschap Zorg en Gezondheid en de stad, omdat na de eerste besmettingen personeel en bewoners niet snel genoeg getest werden. Ondertussen zijn 11 bewoners aan het virus overleden, al waren er geen nieuwe besmettingen meer in de afgelopen weken.

‘In de steek gelaten’

Wel vraagt sp.a zich af of een verdere uitbraak had vermeden kunnen worden als er na de eerste besmettingen sneller was overgegaan tot een volledige testing van het personeel en de bewoners. “Er waren veel mensen positief, maar op 25 mei was er nog altijd niet ingegrepen door iedereen opnieuw te testen. Wij vinden dat jullie de mensen in de steek hebben gelaten. Dit mag niet nog eens gebeuren. Ik doe een oproep, ook naar de burgemeester, omdat de schepen toch niet luistert. We moeten dit onderzoeken”, stelt Vanessa Vens.

Testen in stock

Volgens de schepen van Welzijn en Zorg, Natacha Waldmann (Groen), werd het wél goed aangepakt. “Ik wil toch even meegeven dat we in de hele wereld vechten tegen een ongeziene crisis. Wij zijn niet de enige die daar mee te maken hebben. U doet alsof het enkel in Oostende is dat er mensen sterven. Wij hebben meer gedaan dat we moesten doen. Ook hebben we contact gehad met alle 13 woonzorgcentra. Wij hebben testen en beschermingsmateriaal in stock.”

“Wij kiezen er inderdaad niet voor om systematisch iedereen te testen. Dat heeft niet zo veel zin en moet niet van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zo’n test heeft ook zijn nadelen, mensen ondervinden daar veel last van. Ik ben niet gediend met de aantijgingen dat wij geen goed werk geleverd hebben. Ik kan u met het hand op het hart zeggen dat wij hard gewerkt hebben. Ik vind deze kritiek van slechte smaak getuigen.”

De stad kreeg overigens ook bezoek van het Agentschap Zorg en gezondheid van de Vlaamse overheid die oordeelde dat het woonzorgcentrum op enkele vlakken zelfs verder gaat dan wat het agentschap zelf oplegt en dat dus ook de nodige maatregelen werden genomen. Volgens het Agentschap is het niet aangeraden om telkens alle bewoners te testen.